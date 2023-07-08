夜市美食搬進超商！超人氣「情人果袋」酸甜爽脆　限定門市販售

▲7-11大台北地區門市限定開賣「情人果袋」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

突然很想吃「情人果」嗎？不用大老遠跑市場或夜市買了，就有超商於限定門市開賣「情人果袋」，只要49元，就能吃到爽脆又酸甜解膩的情人果，是夏季絕對不能錯過的療癒滋味；另外，該超商也於指定門市販售「現打芋頭牛奶」，每一口都能喝到超濃奶香、芋頭香。

7-11這次直接把夜市人氣美食「情人果」搬進店裡賣，情人果僅以二砂糖醃製，吃起來爽脆又酸甜，單包49元，即日起於大台北地區門市限定販售。

▲7-11「果汁BAR」限定開賣新品「芋頭牛奶」 。

另外，7-11於辦公商圈、住宅區等14間門市引進「果汁BAR」，販售獨家開發的果汁與果昔，即日起更推出最新「芋頭牛奶」，選用香氣濃郁的檳榔心芋，搭配砂糖蒸煮後散發甜蜜滋味、口感也變得更鬆軟綿密，再加入瑞穗鮮乳一起新鮮現打，每一口都能喝到超濃奶香、芋頭香。

▲最新奶茶布丁生乳捲開吃。（圖／亞尼克提供）

亞尼克最新「皇家奶茶布丁生乳捲」來了，選用錫蘭伯爵茶以低溫進行研磨後，再結合北海道奶霜製成「伯爵茶奶霜」，搭配滑嫩布丁、經典北海道奶霜，全部包進伯爵茶泡芙蛋糕當中，大口咬下香氣十足，還帶有佛手柑香，即日起正式開吃。