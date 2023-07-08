　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

夜市美食搬進超商！超人氣「情人果袋」酸甜爽脆　限定門市販售

▲▼7-11開賣夜市人氣小點「情人果」。（圖／7-11提供）

▲7-11大台北地區門市限定開賣「情人果袋」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

突然很想吃「情人果」嗎？不用大老遠跑市場或夜市買了，就有超商於限定門市開賣「情人果袋」，只要49元，就能吃到爽脆又酸甜解膩的情人果，是夏季絕對不能錯過的療癒滋味；另外，該超商也於指定門市販售「現打芋頭牛奶」，每一口都能喝到超濃奶香、芋頭香。

7-11這次直接把夜市人氣美食「情人果」搬進店裡賣，情人果僅以二砂糖醃製，吃起來爽脆又酸甜，單包49元，即日起於大台北地區門市限定販售。

▲▼7-11「果汁BAR」限定開賣芋頭牛奶 。（圖／7-11提供）

▲7-11「果汁BAR」限定開賣新品「芋頭牛奶」 。

另外，7-11於辦公商圈、住宅區等14間門市引進「果汁BAR」，販售獨家開發的果汁與果昔，即日起更推出最新「芋頭牛奶」，選用香氣濃郁的檳榔心芋，搭配砂糖蒸煮後散發甜蜜滋味、口感也變得更鬆軟綿密，再加入瑞穗鮮乳一起新鮮現打，每一口都能喝到超濃奶香、芋頭香。

▲▼亞尼克最新亞皇家奶茶布丁生乳捲。（圖／亞尼克提供）

▲最新奶茶布丁生乳捲開吃。（圖／亞尼克提供）

亞尼克最新「皇家奶茶布丁生乳捲」來了，選用錫蘭伯爵茶以低溫進行研磨後，再結合北海道奶霜製成「伯爵茶奶霜」，搭配滑嫩布丁、經典北海道奶霜，全部包進伯爵茶泡芙蛋糕當中，大口咬下香氣十足，還帶有佛手柑香，即日起正式開吃。

ET快訊
遭嗆「詐騙阿嬤47萬」沒道歉！　鳳梨現身全說了
范瑋琪不唱了「最大贏家是這群人」！
韓知名女演員上台前消失　倒臥廁所死亡
清大、陽明交大要合併「竹女、竹中」！　教育部回應了
離奇！把手插破安全帽「刺進太陽穴」　騎士慘死
Melody真實姓名曝！　小S蔡康永震驚：老公知道嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

夜市美食搬進超商！超人氣「情人果袋」酸甜爽脆　限定門市販售

周曉涵時尚氣場擋不住　帥穿K-SWISS x McLaren聯名超跑系美鞋！

吳宗憲代言「日安玩美」狂賣！東森購物今晚電視首賣保證正版

手刀搶訂！1折爽吃王品嚮辣「濕式熟成冷藏牛」，挑戰麻辣鍋吃到飽牛肉天花板

日本超夯「芒果冰棒」來了！超商獨家開賣　就像真的在吃芒果

暑假孩子玩3C攔不住？養成正確習慣＋常備一條「神隊友」更能放心玩

甜點控必衝！全聯巧克力升級「可可追溯計畫」　4款新品超誘人

HOOK「醬油+X牌煉奶！」刷新百萬粉絲三觀！網友試作嚇瘋：太好吃

今天就買！超商「現泡茶飲買10送10」來了　青茶、紅茶只要18元

全家私品茶炎夏解方喝「鮮露青茶、醇奶茶」消暑！LAIMO聯名杯可愛爆表！

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

《最佳利益3》陳庭妮見死不救中風爸　黑化：你就活在病床上！..轉身奪大位

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

Melody宣布離婚！結束17年婚姻　「3點差距成主因」：非常困難的決定

余祥銓為女兒禁慾停機：怕撞到　寶寶5個月未出生「18歲才能談戀愛！」

汪散步偶遇嬤「興奮橫著走」　她見螃蟹柴笑：從小就這樣

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

夜市美食搬進超商！超人氣「情人果袋」酸甜爽脆　限定門市販售

周曉涵時尚氣場擋不住　帥穿K-SWISS x McLaren聯名超跑系美鞋！

吳宗憲代言「日安玩美」狂賣！東森購物今晚電視首賣保證正版

手刀搶訂！1折爽吃王品嚮辣「濕式熟成冷藏牛」，挑戰麻辣鍋吃到飽牛肉天花板

日本超夯「芒果冰棒」來了！超商獨家開賣　就像真的在吃芒果

暑假孩子玩3C攔不住？養成正確習慣＋常備一條「神隊友」更能放心玩

甜點控必衝！全聯巧克力升級「可可追溯計畫」　4款新品超誘人

HOOK「醬油+X牌煉奶！」刷新百萬粉絲三觀！網友試作嚇瘋：太好吃

今天就買！超商「現泡茶飲買10送10」來了　青茶、紅茶只要18元

全家私品茶炎夏解方喝「鮮露青茶、醇奶茶」消暑！LAIMO聯名杯可愛爆表！

快訊／台中8歲女童「泳池學閉氣」　飯店急Call救護車送醫

工藤靜香17萬LV行李箱洩巨星身分　蛇珠寶加持秀女神氣勢

快訊／出遊小心雷雨！2縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

遭嗆「詐騙阿嬤47萬」沒道歉！　鳳梨揭真相：不想造成2次傷害

唐西奇向青梅竹馬女友求婚！詹皇說恭喜　選7月7日場景美如童話

夜市美食搬進超商！超人氣「情人果袋」酸甜爽脆　限定門市販售

集體中邪？印尼工廠逾百人「癱軟哭喊」　他悚憶：彷彿會傳染

繼Faker手傷後T1再拋重磅⋯總教練Bengi無預警請辭「賽季中換將」

日本變態市議員「強吻小學女童」！反向家長求償22萬精神損失

家具興起「以租代買」風　最快12個月可回收換新

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

消費熱門新聞

超商重磅開賣「59元國民便當」

超商開賣「巨無霸冰咖啡」限量65萬杯

錯過等明年！《中華電信生活節》網路門市年度最大優惠首登場　一次滿足所有需求

速食店9吋比薩買1送1爽吃到月底

吳宗憲代言日安玩美東森購物首賣

可可控必衝！全聯巧克力甜點升級

超商獨家開賣日本超夯「芒果冰棒」

超商今天「美式、拿鐵買6送6」！

今天就買！超商現泡青茶、紅茶只要18元

超商「6大品項買1送1」限時3天搶

速食店「比薩買1送2」爽吃12天

周曉涵帥穿超跑系美鞋高級感爆棚

肯德基限時開賣「韓式無骨炸雞」

把煉奶摻進醬油冰？網友試作嚇瘋：太好吃

更多熱門

相關新聞

台南安平必吃10間小吃懶人包

台南安平必吃10間小吃懶人包

台南安平近年多了許多新景點，包括新飯店、景觀餐廳與咖啡廳，還能搭上遊船欣賞安平運河。除了走訪特色景點外，當地也有許多特色美食一定要吃，安平區長蕭泰華較推薦當地必吃古早味小吃清單，喜歡美食的人一定要收藏。

身分證字中「527」任2碼享第2人5折

身分證字中「527」任2碼享第2人5折

漢來「溜溜酸菜魚」2店插旗高雄夢時代

漢來「溜溜酸菜魚」2店插旗高雄夢時代

被當不及格也能免費吃雞翅

被當不及格也能免費吃雞翅

全台首間「柚子造型星巴克」台南開幕

全台首間「柚子造型星巴克」台南開幕

關鍵字：

美食雲情人果超商新品超商美食

讀者迴響

熱門新聞

網紅爆廖峻性騷「私下求大哥出手滅火」！

李玟繼女「6字發聲」洩母女真實互動！最新現況曝光

3樓丟女嬰致死　單身媽拋下瞬間就後悔

范瑋琪才取消開唱　郭源元臉書首發聲！

訂婚才知「新娘拍AV」　他崩潰悔婚

湖南32層大樓磁磚崩落　眾人驚恐奔逃遭砸

Melody曾休克瀕死「急輸7大袋血」！前夫反應曝光

「巨肥龜殼花」見人猛張血口超駭人

他見女友拿吹風機「吹妹妹」驚呆！權威醫說NO

快訊／安全帽漂水面！親水公園1女落水溺斃

李玟80億富商老公惹眾怒　二姊直接踢爆真相

要買才能進來？店家掛公告：嚴禁參觀閒晃

范瑋琪演唱會喊卡原因？瘋傳「網友要帶這燈牌鬧場」

蔡依林恩師「飯店打工端盤」被目擊！　親吐動向

張惠妹含淚獻唱悼念李玟逼哭萬人

更多

最夯影音

更多
瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號
臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

《最佳利益3》陳庭妮見死不救中風爸　黑化：你就活在病床上！..轉身奪大位

《最佳利益3》陳庭妮見死不救中風爸　黑化：你就活在病床上！..轉身奪大位

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面