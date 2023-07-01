被嗆「剪斷你雞雞」偷腥夫嚇到暴瘦6公斤　告悍妻求償50萬

▲新竹一名婦人認為丈夫出軌，恐嚇要「斷他命根」挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名婦人認為丈夫出軌，怒喊「今天一定要剪斷你的雞雞」，後來丈夫提告，指他睡覺都會夢到被妻恐嚇，因此精神萎靡，暴瘦6公斤，要向妻子求償50萬元。新竹地院審理，法官認為妻子恐嚇雖屬實，但丈夫提告時已超過2年法律時效，判他敗訴。

人夫拿出錄音表示，妻子於2020年9月27日，在家恫嚇他「那我現在就殺你！」、「今天一定要剪斷你的雞雞」、「我甘願去關」等語，讓他心生畏懼，連睡覺都會夢到這件事，還因此消瘦6公斤，精神萎靡不振，身心感到相當痛苦，要向妻子求償精神撫慰金50萬元。

妻子表示，她和丈夫結褵40年，案發時丈夫因想離婚，明知她有憂鬱症，還故意跟她講和小三上床的細節刺激她，但她也沒真的傷害他，丈夫也沒害怕，當晚兩人還同床睡覺。且他倆分居後，法院還沒判離婚，丈夫就迫不急待加入老人交友社團，若他真的身心靈受創，怎麼還有閒情逸致認識其他異性。

法官調閱資料，發現妻子恐嚇丈夫之事實，由先前丈夫提告刑事時就可確定，審酌丈夫已退休、名下有多筆不動產和投資，妻子擔任清潔工，前年收入18萬等情，認為賠償金以8萬元為適當，不過從案發到丈夫提起民事訴訟，已過2年法律時效，因此判丈夫敗訴，一毛都拿不到。全案還可上訴。