台南牛肉湯名店「花730元」不能內用　老闆：低消是一人一碗湯

▲有民眾抱怨店家低消規定不合理，但店家回應「店內有清楚標示」。（圖／翻攝自臉書粉專／阿銘牛肉湯）

記者柯沛辰／綜合報導

有民眾抱怨，他近日慕名到台南阿銘牛肉湯用餐，2人點了頂級牛五花、牛肉滑蛋等，一共730元，但店家卻說「內用低消是每個人必須點一碗牛肉湯」。他指出，店內沒有告示，花了730元卻沒資格內用，讓他很無奈。不過，店家大聲喊冤，稱是顧客沒注意到。

一名男網友6日抱怨，他剛剛去永康街阿銘牛肉湯，2人點了小碗頂級牛五花400元、牛肉滑蛋300元、肉燥飯30元，不料店家回應內用每人低消是一碗牛肉湯，讓他不禁傻眼「門口店內都沒貼告示，花了730元還不夠資格坐在店內用餐！奉勸大家要認真多賺點錢！」

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許多網友紛紛留言，「老闆是不是賓士好幾台了」、「前陣子有消保官說了，低消不能限制品項喔！有達到平均消費就可」、「好白癡的規定，怎麼不直接設定金額就好」、「前幾天台南甜點店的爭議新聞就是這樣，三個人用餐吃了一千多，結帳的時候店家告知未達低消，低消為每人一杯飲料」。

▲店家表示，低消是一人一碗湯類品項。（圖／翻攝自臉書粉專／阿銘牛肉湯）

不過，根據《東森新聞》報導，阿銘牛肉湯回應，網路上有公告，每張菜單上都有寫，店內紅龍跟門口也有張貼，應該是顧客沒有注意到低消規定才誤會。公告上寫著，「每位顧客除7歲以下孩童不計外，皆必點一份湯類餐點」。

對此，現場顧客大多認為，低消規定合理，畢竟湯類價格有高有低，而且內用有冷氣，菜單也有寫。店家則建議，多喝湯可以保健康，用餐前若有疑慮可以詢問，避免糾紛。