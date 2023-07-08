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周曉涵時尚氣場擋不住　帥穿K-SWISS x McLaren聯名超跑系美鞋！

▲▼周曉涵時尚氣場擋不住　帥穿K-SWISS x McLaren聯名鞋高級感爆棚！（圖／業者提供）

▲戲劇女神周曉涵近日高調秀出自己搶頭香，擁有全台第一雙全球限量系列「超跑美鞋」Si-18 Ultrashot復古鞋。（圖／業者提供，下同）

時尚中心／綜合報導

擁有全球限量款球鞋就是帥！戲劇女神周曉涵最近在社群曬出她與McLaren賽車的合照，除了香車美人畫面太養眼之外，周曉涵腳上穿的球鞋更是吸睛，原來是K-SWISS X McLaren聯名的全球限量系列「超跑美鞋」Si-18 Ultrashot復古鞋。周曉涵以明亮鵝黃背心露出小蠻腰，搭配粉紫色絲質長褲，再用高貴鵝白色的Si-18 Ultrashot運動復古鞋為整套look畫龍點睛，春夏感十足的率性勁裝完全就是時下最潮Girl Crush穿搭風格，在迷幻紫外光色的McLaren超級跑車襯托下，完美演繹前衛揉和復古的貴族氣場，更顯高級感爆棚。

▲▼周曉涵時尚氣場擋不住　帥穿K-SWISS x McLaren聯名鞋高級感爆棚！（圖／業者提供）

▲K-SWISS與McLaren的跨界聯名傑作的超跑系美鞋，令潮流迷及超跑鐵粉們皆相當期待。

此次K-SWISS與McLaren的跨界聯名傑作，令潮流迷及超跑鐵粉們皆相當期待，不僅兩大品牌都有著悠久的歷史和卓越的成就，雙方早已建立多年的夥伴關係。2023年時逢McLaren在精英賽車運動領域中奠定60年的卓越榮耀，因此K-SWISS在今年F1賽季競速之際，通過雙方創新精神的合作擦出時尚火花，推出時髦與極速感兼具的超跑系美鞋，讓時尚迷與賽車迷一同感受極致驅動的魅力。K-SWISS品牌代言人周曉涵穿著的Si-18 Ultrashot復古鞋，則是承襲了K-SWISS傳統的Si-18復刻鞋面設計，細緻金工D型環環繞鞋帶，彰顯品牌的五線識別，鞋底則挹注網球競技的訓練能量，採用網球鞋專用的Surge7.0雙密度進階中底科技，提供輕盈高回彈的性能結構，散發美式復古氣息又兼具強大運動機能，展現力與美的高尚運動風格。

▲▼周曉涵時尚氣場擋不住　帥穿K-SWISS x McLaren聯名鞋高級感爆棚！（圖／業者提供）

▲McLaren已贏得20項F1一級方程式世界冠軍，是F1最強車隊之一。

品牌表示，首波聯名合作商品已於全球開賣，台灣今年預計引進4款鞋型，男女款同步發售，包括Tubes Sport訓練鞋、Si-18 Ultrashot復古鞋、Classic VN復古鞋等，色系上則囊括McLaren標誌性的木瓜橘、K-SWISS經典的貴族白與科技黑，在全台10家直營百貨專櫃獨家販售，明年預計引進第二波，滿足鐵粉們的收藏心願。凡於8月8日前購入，還可參加「競速轉盤」抽獎遊戲，有機會獲得商品提貨券、$500元購物金、周曉涵簽名贈品等上千個獎項。無論是潮流控還是賽車迷都別錯過穿上超跑系美鞋帥一波的機會！

▲▼周曉涵時尚氣場擋不住　帥穿K-SWISS x McLaren聯名鞋高級感爆棚！（圖／業者提供）

▲Tubes Sport更被遴選為McLaren 2023年的官方車隊鞋。

事實上，兩大品牌在經營歷史上有著微妙的巧合，來自美國加州的K-SWISS成立於1966年，在溫布頓網球公開賽上首次亮相全球第一款全皮質網球鞋「THE CLASSIC」而嶄露頭角，歷經近一甲子的淬鍊，成為世界眾多知名網球選手指定品牌；而McLaren則是由紐西蘭賽車手Bruce McLaren於1963年在英國創立，並在1966年首次參加F1一級方程式比賽，開啟其夢幻超跑之路，細數擁有60年根基的McLaren已贏得20項F1一級方程式世界冠軍，是F1最強車隊之一，並持續在競速領域登峰造極。

這次聯名系列難得結合了兩大品牌的尖端技術、創新理念及美學設計，設計出能滿足各種McLaren官方車隊需求的高機能鞋款，鞋面運用大眾熟悉的K-SWISS經典暢銷鞋款做為基礎輪廓再進化，同時加入McLaren追求極致性能的賽車元素如：可以忍受極端氣候、站立超過12小時、同時適合日常搭配等各種場域需求的舒適鞋履，而合作系列其中的Tubes Sport更被遴選為McLaren 2023年的官方車隊鞋，榮登足上驅動的完美典範。

▲▼周曉涵,K-SWISS,McLaren。（圖／業者提供）

▲Si-18 Ultrashot復古鞋散發美式復古氣息又兼具強大運動機能，展現力與美的高尚運動風格。

這個夏天輕鬆讓自己化身街頭潮人的方法，就是穿上K-SWISS與McLaren的跨界聯名球鞋，不論是賽車迷還是穿搭高手，機能好穿、時尚好搭的聯名鞋都能秀出獨特品味，成為眾人目光焦點。

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