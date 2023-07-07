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北市大橋國小「午餐含鈕扣、筆心」！一年出包12次　教育局開罰了

▲▼台北市大橋國小排隊人潮湧出校門。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台北市大橋國小傳出營養午餐多次有異物。（圖／資料照）

記者閔文昱／台北報導

有家長近日指控，台北市大橋國小的營養午餐多次出現鈕扣、筆心等異物，一學期內共發生12次異物事件， 質疑午餐廠商供餐衛生有缺失。對此，台北市教育局表示，已要求該校承包廠商立即改善，並記點29點、開罰5萬8000元。

台北市教育局指出，經調查大橋國小午餐的承包廠商為統鮮美食，111學年度上學期發生5次異物事件，記廠商6點、開罰1萬2000元；下學期總計發生異物事件7次，均為一般物理性或生物性異物，除立即要求廠商改善外，該校於期末午餐供應委員會針對本學期異物情形予以記點共23點並罰款4萬6000元。

教育局說明，教育局訂有學校午餐契約範本，依據範本之履約規範，午餐廠商如有供餐缺失，學校應依履約規範罰則予以記點及罰款，現行一般缺失例如延遲供餐、餐點中有菜蟲等異物等，依情節輕重每次記點0-10點不等，每點併罰2000元，累計20點則暫停供餐，50點終止合約。

另外，如為重大衛生缺失例如食品發霉變質、病媒性異物及食物中毒等，每次記點10-20點，併罰款每點2000元，累計達10點即暫停供餐，達20點終止合約。而統鮮美食雖已達暫停供餐1週標準，但因適逢暑假，並未影響學生用餐權益。

教育局強調，為加強對廠商之警惕，已請學校調整處理流程，並於每次事件後立即進行處理與懲罰，而非於期末進行一次性處理，以即時反映廠商予以改善。教育局亦督請學校辦理廚房委外招標時加強廠商資格評選，並廣邀不同廠商投標。

為加強午餐供膳管理，教育局也修訂午餐契約罰則，未來自112學年度起，若廠商違規累計小點點數加大點點數乘以2達50點，校方就可終止合約，降低廠商退場門檻，並提高大點罰款10%，每記1大點開罰2200元，警惕廠商加強自主供餐管理。

另外，教育局每年度也會會同衛生局、產業局及動保處全面查核88處供餐場地及學校午餐衛生，針對學校營養午餐配膳場所衛生環境進行抽驗，如查驗不合格，就會立即函請各校要求供餐廠商改善。而今年度至今已查核44處配膳場所，尚無違失情形。

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