他聽「老師」投資300萬　抽中「天價股王」才知平台、帳單都假的

▲新湖分局在同一日連續逮捕2件詐騙案的車手。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

詐騙集團花招層出不窮，現在還進化到有專屬網站、下單平台，搭配「投顧老師」介紹假的基金、股票，吸引投資人上當，投資人完全查不到這些海外股票、基金的資料，以為老師們「精準分析」檔檔賺爆，對獲利數字信以為真，根本不知道一且都是假的。

新竹縣新豐鄉一名男子近日加入投資群組，群組內投顧老師刻意分析海內外股票、基金並提供專屬操作平台供投資人下單，只是這些「投顧老師」根本不具分析師身分，分析的股票、基金更多是海外標的，是真是假投資人根本無從查起，男子陸續匯款、面交了約300萬投資。

男子從網站查到自己帳面上確實有獲利，根本不知道那300萬早已進入詐騙集團口袋，不只獲利金額是假的，就連投資的標的都是詐騙集團掰出來的，之後詐騙集團又向男子恭喜他抽中高報酬的巨額股票，要求男子匯款近千萬，他才發現有異前往警局報案。

男子與詐騙集團相約面交，警方則事先前往埋伏，在蒐證完全後上前一網打盡，將1名車手逮捕歸案。

▲▼詐騙集團利用投資人想賺錢的心理，故意設下陷阱使其上當。



同日下午湖口地區又發生民眾報案遇上詐騙集團，婦人與對方相約付款，警方同樣前往埋伏一舉拿下1名車手，並在車手的包包內找到多張投資公司、證券商外派經理的假名牌。全案訊後均依涉刑法詐欺及洗錢防制法罪嫌移送地檢署偵辦。

▲▼詐騙集團甚至已經斥資製作下單系統、下單平台、網站，捏造虛擬的基金股票、外幣、債券甚至黃金、期貨等五花八門的投資標的欺騙投資人上當。