瘋電影／義美超級爸　婚姻是兩個家庭的結合

看電影學英文,電影這一句話看完就背起來了「Family is not a important thing its everything.」家人不是一件重要的事情,而是生命中的全部。用這種角度去對待家人,哪來的兄弟姊妹吵架和父母鬧翻不吃飯,這些都是不會發生的。但談何容易,我們不都只是凡人嗎?

這是一部對比性高,內容向理想角度方向走,所以沒有爭吵衝突和對立,有錢人善良得跟天使一樣,沒有分別心,不會歧視窮人,非常愛小孩,本質上就是個天使,整部片就是看勞勃狄尼洛,義大利裔西西里的家庭教育和華盛頓上流社會的差別,電影帶出了一個很厲害的重點,只有愛小孩這件事情不分貧富貴賤你都可以做到,而且你都可以教育出很體面有出息的孩子,不論你適用威嚴或是用金錢,愛他們就對了。電影流暢好看。

片 名:義美超級爸

英文片名:About My Father

類 型:喜劇

上映日期:2023-06-16

片 長:01時30分

導 演: 勞拉特羅索(Laura Terruso)

演 員: 勞勃狄尼洛(Robert De Niro) 、 賽巴斯汀曼尼斯卡爾科(Sebastian Maniscalco) 、 金凱特羅(Kim Cattrall) 、 蕾絲莉畢柏(Leslie Bibb)

國 家:美國

語 言:英語

發行公司:車庫

劇情大綱

因為未婚妻艾莉(蕾絲莉畢柏 飾)的提議,賽巴斯汀(賽巴斯汀曼尼斯卡爾科 飾)決定邀請他的爸爸薩爾沃(勞勃狄尼洛 飾)來和艾莉的家人度過週末,體內仍流著義大利移民血液的薩爾沃,面對這群富有的「純」美國人,一場充滿文化衝突的爆笑旅程正式展開。

▲義大利爸爸不斷希望兒子分手,因為門不當戶不對高攀不上。

▲有錢人家庭只希望女兒幸福。

▲這對情侶非常討人喜歡。

