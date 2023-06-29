瘋電影／義美超級爸　婚姻是兩個家庭的結合

文／賴賴

瘋言瘋語：

看電影學英文，電影這一句話看完就背起來了「Family is not a important thing its everything.」家人不是一件重要的事情，而是生命中的全部。用這種角度去對待家人，哪來的兄弟姊妹吵架和父母鬧翻不吃飯，這些都是不會發生的。但談何容易，我們不都只是凡人嗎？

這是一部對比性高，內容向理想角度方向走，所以沒有爭吵衝突和對立，有錢人善良得跟天使一樣，沒有分別心，不會歧視窮人，非常愛小孩，本質上就是個天使，整部片就是看勞勃狄尼洛，義大利裔西西里的家庭教育和華盛頓上流社會的差別，電影帶出了一個很厲害的重點，只有愛小孩這件事情不分貧富貴賤你都可以做到，而且你都可以教育出很體面有出息的孩子，不論你適用威嚴或是用金錢，愛他們就對了。電影流暢好看。

片 名：義美超級爸

英文片名：About My Father

類 型：喜劇

上映日期：2023-06-16

片 長：01時30分

導 演： 勞拉特羅索(Laura Terruso)

演 員： 勞勃狄尼洛(Robert De Niro) 、 賽巴斯汀曼尼斯卡爾科(Sebastian Maniscalco) 、 金凱特羅(Kim Cattrall) 、 蕾絲莉畢柏(Leslie Bibb)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫

劇情大綱

因為未婚妻艾莉（蕾絲莉畢柏 飾）的提議，賽巴斯汀（賽巴斯汀曼尼斯卡爾科 飾）決定邀請他的爸爸薩爾沃（勞勃狄尼洛 飾）來和艾莉的家人度過週末，體內仍流著義大利移民血液的薩爾沃，面對這群富有的「純」美國人，一場充滿文化衝突的爆笑旅程正式展開。

▲義大利爸爸不斷希望兒子分手，因為門不當戶不對高攀不上。

▲有錢人家庭只希望女兒幸福。

▲這對情侶非常討人喜歡。

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