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靈鷲山四期教育結業式　以法為樂最為第一　

文／賴芃縈　

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

▲精進學員陳瑞娟師姊，不僅全勤上完四門課程，並且將所有的測驗和作業全部都寫好寫滿。

靈鷲山「四期教育」全球線上課程線上結業式，來自美國、馬來西亞、內地、香港、新加坡齊聚一堂，為期五個月的學習，共有114人次學員獲得全勤精進獎，42人次獲得勤學獎，特別是高階「解脫之門」課程，初登場的高階課程便有55名全勤及16名勤學獎同學完成課程，四期教育是次第性學習課程，學員必須從初階「初轉之法」課程開始學習，再進入進階「無我之道」，完成後方能報名高階「解脫之門」，學員認真的學習的態度，回饋了課程編審團隊及辛勤備課的授課法師。

從般若期的學習契入慈悲與禪的實踐　

靈鷲山宗委恆明法師開示：由於今年課程「阿含期」已經圓滿，下一個階段即將進入「般若期」，四期教育即是「阿含」、「般若」、「法華」與「華嚴」四期，四期教育是心道法師對佛陀教育的理解，製作成課程讓學生學習，一直到成佛的階段，心道法師將四期教育譬喻為學武功，「阿含期」就是蹲馬步打基礎，「般若期」則是開始學習打拳，「法華期」和「華嚴期」是功夫練好就可以幫助別人，有了自己修行的能力，便可發心發願來救度眾生。

如何學習般若？「般若」是對空性、對空觀的理解方法，要放下一切執著計較的心，這是學習般若非常重要的重點。「般若期」的學習和靈鷲山宗風「慈悲與禪」關係密切，可透過心道法師所教導的「寂靜修」禪修去體悟空性，心道法師教育大家如何放下，明白空，明白我們的心，明白我們自己本來的面目，這便是禪的精神，而般若就是這樣修。祝福大家「阿含期」圓滿之後，便可以接著進入「般若期」學習空性的智慧，進一步有能力去度化眾生。

種下解脫的種子　自利利他自覺覺他

全勤精進獎和勤學獎的頒發，其中不乏同時修學雙門、三門甚至四門課程的精進學員，在頒發到最後一位四門課程全勤獎的學員時，教授師寶祥法師分享現場未到場領獎者的四個全勤精進獎吳姓學員，吳師兄為雲南偏僻鄉村的工人，他將所有工作以外的時間投入學習。寶祥法師引用巴利大學校長尊者給法師的話：「佛陀的教法，就是要給我們一個解脫的種子。」而當我們學習這些甚深教法，不僅可以自己持續精進，也可以引導他人來一起學法，為每位有緣人種下成佛的種子。

天人問：什麼樣的娛樂是最好的快樂？什麼味道是最好的味道？

最後靈鷲山教育院代理院長淨華法師圓滿開示：正在煩惱著結業式說些什麼時，看到你們的表情，讓我連結到巴利大學校長尊者，給法師的一段開示，校長說：我們能夠學法，要感恩歷代祖師，傳承佛法，我們才能聽聞到佛陀珍貴的教法。

曾經在天界的善法講堂裡面，很多天人聚集在一起，他們在討論什麼法是最好的呢？什麼樣的娛樂是最好的快樂？什麼樣的味道是最好的味道？討論許久每個天人想法都不一樣，所以最後他們去找了帝釋天，帝釋天便跟天人眾說，我帶你們去找一個最有智慧的人，那就是佛陀。

佛陀聽完問題後，佛陀說：「種種佈施裡，佈施法為第一。」就像各位同學精進地在線上學習，或是實體課程、營隊課程，我們將我們聽到的法與人分享，這些都是法佈施，只要有法佈施，佛法就有機會流傳到每個人心裏面，佛的教法只是聽聞是不夠的，一定要依教奉行，只要依教奉行便可獲得利益和安樂，而學習法寶，讓內心有法味，是世界任何味道都無法比擬的。

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

▲恆明法師針對般若畫重點，學習般若最重要的是放下一切執著計較的心。

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

▲寶祥法師鼓勵學員認真學習並引導他人來學習。


我要報名：
報名四期教育課程：https://edu.ljm.org.tw/edm/2023ljmclass_allist_edm.html
認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育
https://edu.ljm.org.tw/edm/ljm_edu

 

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