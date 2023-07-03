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瘋電影／蜘蛛人：穿越新宇宙　沒有絕對的好人與壞人

文／賴賴

▲▼蜘蛛人：穿越新宇宙。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

竟然在最緊張的時候進廣告，還有續集，這實在是．．．，卡通的蜘蛛人節奏內容和創意都被真人強大幾十倍，節奏實在太快了，整體感不走溫情，但有感性，也沒在消滅敵人救地球，非常清新的蜘蛛人，以平行宇宙的角度，帶入年輕蜘蛛人的氣氛，街頭味十足類似跑酷的橋段，很驚喜，只有蜘蛛人可以擁有空中速度感，加上體能運動風，把英雄片帶進一股新風潮。

很喜歡這次劇本的內涵，敵人不再是外來入侵者或是罪惡的犯罪集團，而是英雄自我反省的設定，從蜘蛛人宇宙集團中分裂出問題，就好像政府機關也會出現很大的內部矛盾，最可怕的就是領導腦袋不清楚，剛愎自用加上權勢蒙蔽了理性，把自己成為王，卻包裝了和平的藉口，再次審視所謂的「犧牲小我完成大我」，到底誰有資格全力去決定誰可以被犧牲？雖然這樣的設定讓小孩學會保護自己，但必須相當小心設計這個劇情，所以很期待，這接下來高難度的故事安排，非常期待。

這次的蜘蛛人美術設計，太狂了，有各種不同風格畫風的蜘蛛人，不論劇本人設故事和內涵，包羅萬象，真的要多看幾次才能理解，整體電影是好看的。



片　　名：蜘蛛人：穿越新宇宙
英文片名：Spider-Man: Across the Spider-Verse
類　　型：動畫、冒險
上映日期：2023-06-21
片　　長：02時20分
導　　演： 若阿金多斯桑托斯(Joaquim Dos SantosKemp) 、 坎普鮑爾斯(Kemp Powers) 、 賈斯汀湯普森(Justin K. Thompson)
演　　員： 沙梅克摩爾(Shameik Moore) 、 海莉史坦菲德(Hailee Steinfeld) 、 奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac) 、 傑克強森(Jake Johnson) 、 伊莎蕾(Issa Rae) 、 布萊恩泰瑞亨利(Brian Tyree Henry) 、 丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：索尼影業

劇情大綱

邁爾斯摩拉斯將再度回歸獲得奧斯卡金像獎的《蜘蛛人：新宇宙》的續集篇章，這次這位紐約布魯克林的全職社區英雄，將與女蜘蛛人關史黛西聯手穿梭多元宇宙，展開一段史詩般的冒險。但是當他發現其他蜘蛛人對於自身存在的執著，而且在面對威脅意見紛紛時，傷痕累累的邁爾斯必須找到自己作為一位超級英雄的定位，並且拯救他所愛的人。

▲▼蜘蛛人：穿越新宇宙。（圖／yahoo）

▲平行宇宙中，每個宇宙的蜘蛛人都不同。

▲▼蜘蛛人：穿越新宇宙。（圖／yahoo）

▲蜘蛛人有個組織，可以團結抵禦外敵。

▲▼蜘蛛人：穿越新宇宙。（圖／yahoo）

▲只要有組織，就有複雜的人際關係，和可能不大正常的領導。

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