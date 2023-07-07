手刀搶訂！1折爽吃王品嚮辣「濕式熟成冷藏牛」，挑戰麻辣鍋吃到飽牛肉天花板

▲王品嚮辣今年的夏季限量優惠價格超殺，而且食材大升級，直上麻辣鍋吃到飽界的天花板。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

王品集團推出的優惠活動總是不讓人失望！旗下吃到飽麻辣鍋品牌「嚮辣」，即日起至8/31推出夏季限量優惠，穿著特定服裝就可享1折優惠，不只麻辣控準備衝了，牛肉控們也暴動了，因為王品霸氣升級牛肉品項，推出「濕式熟成冷藏牛」、業界首創職人現切牛肉秀，並加碼辣味糖葫蘆、紅白氣泡酒喝到飽等，直接攻上麻辣鍋吃到飽界的天花板，今年夏天必須揪閨蜜好友辣一波！

這樣吃最懂吃！業界罕見「牛排用」濕式熟成冷藏牛涮起來

王品嚮辣向來主打頂級和牛多元吃法，除了原有的和牛、風味和牛等多種和牛吃法提供饕客多樣化的味蕾享受，今年夏天更新增了業界罕見的高端肉品「濕式熟成冷藏牛」，挑戰麻辣鍋吃到飽界新高度，必須手刀涮起來。

▲想知道業界高端肉品的「濕式熟成冷藏牛」口味如何，就到王品嚮辣一探究竟。

嚮辣和牛麻辣鍋行銷部襄理Rod說明，平時要到頂級西餐廳吃高級牛排餐才有機會享用的「濕式熟成冷藏牛」，現在來王品嚮辣也吃得到！採用黃金42天濕式熟成技術，嚴格控管冷藏溫度在0～5度間保存，吃起來口感更加軟嫩多汁，風味也大幅提升。這次嚮辣還特別為「濕式熟成冷藏牛」準備一款專屬的「黃金牛骨湯」，輕涮6秒鎖住甜嫩鮮味的完美熟度，絕對是老司機等級的懂吃懂吃！

而且王品嚮辣連麻辣鍋湯底都大有學問，有別於坊間的麻辣口味，嚮辣特別在麻辣湯底加入巨級豚大骨熬煮湯頭，帶有滿滿膠質的湯底口感溫潤、香氣更濃郁，吃來有滋有味「有骨氣」，小心一試上癮。

▲王品嚮辣麻辣鍋湯底加入巨級豚大骨熬煮，湯頭相當講究。

吃麻辣鍋也可以很好玩！業界首創職人現切牛肉秀

麻辣鍋不只可以好吃，也可以好好玩！為了讓消費者對這款超鮮嫩的「濕式熟成冷藏牛」更有感，王品嚮辣打造業界首創「職人現切牛肉秀」，由主廚手切濕式熟成冷藏牛展演肉品鮮度，不只讓消費者吃得到也看得到。為了讓消費者更有參與感，精心安排每日3場「猜猜辣個牛」活動與消費者近距離互動，邀請顧客猜猜主廚現切的一整盤牛肉重量，猜得最接近重量者，就能免費爽吃一份「老饕濕式熟成冷藏牛肉」，讓人忍不住想試試手氣。

▲猜中主廚切出來的肉盤重量就能免費嗑掉一整盤高級牛肉。

此外，喜愛嚐鮮、吸睛新吃法的消費者，吃到飽水果吧品項已滿足不了你？別錯過王品嚮辣推出的特製辣味糖葫蘆，甜中帶辣的香脆糖衣再揉合新鮮水果香氣，味蕾刺激絕對顛覆你對糖葫蘆的想像，點選指定價位就能吃到這款新創又獨特的水果點心，快快拍照打個卡，FB、IG肯定讚不停。

▲王品嚮辣的麻辣鍋甜點大玩創意，推出特製辣味糖葫蘆。

網美網帥衝辣！時髦酒吧、美食饗宴超殺記憶體

王品嚮辣除了在食材上相當用心，店內裝潢陳設更以摩登酒吧為主題，打造時髦感的用餐空間，是許多網美網帥喜愛的打卡店家。

行銷部襄理Rod進一步表示，觀察到近年饕客熱愛「鍋搭酒」的風氣，特別在店內設置專業調酒師吧台，為顧客現點現調酒品。有鑑於調酒品項累積眾多好評，加碼提供紅酒、白酒、氣泡酒等品項喝到飽的服務，讓大嗑麻辣鍋吃到飽也能盡情暢飲，即日起至8/31，再搭配穿著花襯衫88折或比基尼下殺1折的限量優惠活動，讓今年暑假到王品嚮辣用餐，成為不容錯過的一件夏日樂事。1折活優惠每日限量20位，需提前電話預約。

▲王品嚮辣為了讓食客享受更全面，特別在店內設置專業調酒師吧台，「鍋搭酒」讓餐飲體驗更有風味。

愛喝能喝的朋友更不能miss掉好喝又好玩的夏日限定啤酒大挑戰！只要每天20：00完成門店的啤酒挑戰賽，喝最快的人即可免費獲得長達1公尺、價值3999元的超豪華「嚮辣女神號」，集結了包含澎湖小卷、扁蟹、鮮蚵等五大豪華海鮮總匯，帶著鮮甜海味氣勢登場，澎湃份量保證一上桌全場驚呼連連，這個夏天適合呼朋引伴到王品嚮辣一起創造難得的美好食光。

▲王品嚮辣夏日啤酒挑戰賽勝出者，即免費獲得「嚮辣女神號」為自己加菜。