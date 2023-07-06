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百萬AV女優摔斷背部「無法做愛、高潮」　宣告靠AI重返成人界

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 謝奇克IG擁有414.5萬粉絲。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前A片女星、實況主亞卓安娜．謝奇克（Adriana Chechik）去年意外摔斷背部，必須植入金屬支撐上身，3月坦承因疼痛和藥物影響，從此無法做愛或感受到性高潮，也從色情領域退役，如今她求助於人工智慧（AI）打造「AI伴侶」，宣告以另一種形式重返成人界。

31歲的謝奇克去年10月參加在加州聖地牙哥舉行的實況界年度盛會「TwitchCon」，參與現場趣味競賽時跳入海綿池中，未料海綿緩衝性不足，害她背部2處摔斷，不得不開刀將金屬支撐桿植入背部，在醫院治療期間還發現她事發當下已經懷孕。

且謝奇克並非當天唯一受傷的參賽者，另一名實況主跳下高架擂台後發生膝蓋脫臼、腳踝扭傷的意外，還有其他人出現背部疼痛及行走困難的情況。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

《太陽報》報導，謝奇克今年3月在IG開直播，坦言這場事故令她痛到無法做愛，緩解疼痛的藥物更令她無法體驗性高潮，「我沒有性生活。我有試過，但太痛了。而且因為神經阻斷劑，我甚至無法讓自己高潮，爛透了。」

謝奇克被迫放棄A片女星的身分，不過近來尋求AI拯救事業，宣布將與Forever Voices AI公司合作，化身為AI伴侶。付費用戶可與聲音和成人網紅一模一樣的機器人進行私密對話，且可依據用戶愛好進行個人化設置，「以前所未有的方式了解亞卓安娜」。

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