轎車中線右轉擊落機車！女騎士卡車底慘死　20歲職軍駕駛下場慘了

▲女騎士人車倒地後，受困轎車車底，緊急救出送醫仍宣告不治。（圖／民眾提供，下同）

記者陳韻如／台南報導

台南一名黃姓現役軍人開車沿著安明路4段由北往南行駛於中線車道，並準備右轉北汕尾路，但他卻沒有將車切換至外車道，也沒有禮讓直行車輛，直接就從中線車道轉彎，導致66歲王姓女騎士閃避不及，兩車發生碰撞，王女人車倒地，當場卡在轎車底下，最終傷重不治。案經台南地院審理，黃男被依法判刑6個月，得易科罰金，緩刑2年。

這起事故發生在2022年11月24日下午4時許，警方接獲報案，稱安南區安明路、北汕尾路口發生1起車禍，警消人員隨即到場，卻發現王女遭壓在轎車車底，警消人員隨即以千斤頂將車底盤頂起，將王女搶救脫困，但王女已無生命跡象，經緊急送醫搶救，仍因傷重宣告不治。

黃男事後被依過失致死罪嫌起訴，而法官審理後認為，他行經路口要右轉時，本應於距離交岔路口30公尺前打方向燈或手勢，並切入外側車道、右轉車道或慢車道，但他卻直接就從中線右轉，才導致同方向直行的黃女閃避不及撞上，因而釀成悲劇。

法院審酌，黃男素行良好，卻因自身過失造成王女家屬頓失至親，身心承受莫大傷痛，但考量他犯後坦承犯行，並答應賠償530萬元與王女家屬達成和解，法官後續將他依過失致死罪嫌判刑6個月，得易科罰金，緩刑2年，並須提供60小時義務勞務，緩刑期間須付保護管束。