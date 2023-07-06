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【廣編】在地新鮮、純淨香濃！萬丹酪農戶限定鮮乳獲世界品質金獎

▲榮獲國際金獎肯定 萬丹就是“在地新鮮”。（圖／味全提供）

圖、文／味全提供

國際肯定的在地新鮮！萬丹酪農戶限定鮮乳以「在地新鮮」、「獨有純淨香濃」等品質特色，驚豔2023年世界品質評鑑大賞評審團，首次參加就勇奪金獎殊榮！

「台灣有著好山好水、與許多用心的農家，孕育優質多樣的原料物產，必然能產出好的產品，而我們努力讓這樣的好味道能被更多消費者所知道、喝到。」味全畜產組資深經理邱勇誠分享。屏東萬丹為台灣四大酪農區之一，也是酪農業最早發展的地區。

味全在許多年前即與萬丹當地酪農合作，許多農家從第一代開始發展、有些甚至已傳承到第三代。硬體設備與飼養技術隨時間持續進步，但代代傳承的用心卻不曾改變。了呈現這最在地的好品質，萬丹鮮乳堅持每日以專車至酪農家收乳後直送產線，經嚴格檢驗後的生乳，透過專管專線、採脂肪無調整製程限量生產，再以冷藏物流團隊每日配送全台賣場，讓消費者隨時能享受到優質在地新鮮。目前，整個萬丹區有近90%酪農與味全為長期契作夥伴，一年365天，天天提供新鮮生乳。

在2023年世界品質評鑑大賞舞台上，萬丹酪農戶限定鮮乳以在地新鮮、特有純淨香濃初試啼聲，經過80位評審嚴格評選、多項參數指標評比，最終獲得金獎肯定，不僅代表台灣在地鮮乳有著國際品質，也是台灣酪農業擁有世界級水準的重要證明。

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