對警轟3槍！屏東槍毒犯家中如軍火庫　聲押禁見獲准

▲屏東警方在吳男住處起出大把槍械 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局19日在屏東縣萬丹鄉執行搜索緝毒任務，遭吳姓男子持槍射擊3槍，幸警方即時閃避未造成傷亡，事後在屋內搜出9把手槍及3枝長槍及上百發子彈，宛如一座軍火庫，現場還搜出海洛因毒品，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送法辦，檢方以涉案重大、有逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准，擴大追查毒品及槍來械及是否另涉及其他刑案。

屏東警方於6月19日上午到萬丹鄉新鐘路某處民宅查緝槍毒案時，嫌疑人吳姓男子抗拒並持槍向警射擊，屏東地檢署獲報後立即指派檢察官吳文書與縣警局刑警大隊、保安警察隊、屏東分局共組專案小組偵辦。

經查，吳男因涉犯毒品案件，19日警方持搜索票至其位於萬丹鄉新鐘路之住處執行搜索，警方在屋外表明身分後，吳男及其妻拒不配合開門，警方欲使用強制力之際，他明知門外有員警依法執行搜索勤務，竟基於妨害公務之故意及殺人之未必故意，持槍對外朝員警連開3槍，幸警即時閃避而未有傷亡。

嗣警方進入搜索後，扣得第一級毒品海洛因、90手槍8把(1把已上膛)、90手槍半成品7把、長槍3枝、子彈3百餘發等物，經專案小組蒐證，以及承辦檢察官訊問後，認吳男涉犯妨害公務、殺人未遂以及違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等犯罪嫌疑重大，並有勾串逃亡之虞，乃於昨(20)日向屏東地方法院聲請羈押禁見，並經該法院裁准。