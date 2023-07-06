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社會 社會焦點 保障人權

社運名醫柳林瑋「貼嘴強吻女大生」判刑入監　今刑滿出獄

▲▼「社運名醫」柳林瑋。（圖／記者孫于珊攝）

▲柳林瑋。（圖／《ETtoday 新聞雲》資料照）

記者劉昌松、劉人豪／宜蘭報導

曾參與太陽花學運的「沃草」創辦人柳林瑋醫師，在2017年間，利用與仰慕他的女大生同車機會，強吻嘴唇5、6秒，高院依強制猥褻判刑8月，經上訴三審遭駁回確定後，2022年11月17日向宜蘭地檢署報到發監，而他今（6）日刑滿，預定早上10點自宜蘭監獄出獄。

柳林瑋因與多名不認識的網友共同成立「公民1985行動聯盟」，之後又成立網站「沃草」，在公民運動中頗負盛名。而太陽花學運時，柳林瑋也積極參與，被稱為「社運醫師」；另外他也是保健品品牌「MedPartner」（美的好朋友）創辦人。

但2017年4月間，一名女子在網路上聲稱自己遭到柳男性騷擾，甚至還被強吻，柳雖回應「並沒有強吻這件事情發生，我跟她沒有任何違背她意願的肢體接觸」，但事後又有2名女子也向檢警提出告訴。檢方調查後，認定柳男涉嫌對3名女子犯「強制猥褻罪」，犯罪嫌疑重大，提起公訴。

一審法院審理後，認定柳男成立3罪，判刑1年6月。上訴二審後，高等法院作出不同認定，高院僅認定部分有罪，有罪部分乃率先指控的女子所提出，柳男2017年4月間帶她在建國中學校園散步後，為了躲雨回到車上，柳男竟以創辦網站壓力很大為由，希望女子給予擁抱支持，女子雖錯愕但仍配合，沒想到柳男竟然趁機強吻得逞。高院將這部分判刑8月，其餘部分則改判無罪。全案再上訴，最高法院去年9月間駁回上訴定讞，柳林瑋將發監執行。

定讞後發監前，柳林瑋向高等法院提出再審，並舉出自行委託民間公司所做的測謊鑑定報告，試圖洗刷自己清白。不過高等法院並未採信，當時就駁回柳林瑋的再審聲請，柳林瑋黯然入監。再審部分再抗告，最高法院10日駁回確定。

柳林瑋2022年11月17日向宜蘭地檢署報到後，累進處遇縮刑預定今天早上10點刑滿出獄。

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