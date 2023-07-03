記者黃翊婷／綜合報導

一名小兒科醫師近日在臉書自曝以打耳光等方式管教2名兒子，結果被孩子的生母通報家暴，並反過來指稱他是打了至少100個巴掌。美女醫師許書華分析小孩父親文中的4個疑點，包含意圖掩蓋更嚴重的施暴行為、意圖開脫等等，「在此次事件孩子就是弱者！被家暴還沒話語權，讓父親在懲戒權的保護下說自己想說的，蓋自己想蓋的，這操作我也是醉了。」

▲生母還原小孩受暴過程，孩子們甚至會在睡夢中被父親叫醒處罰。（圖／嘎老師Miss Ga、小孩生母授權提供）

該名小兒科醫師日前在臉書發文表示，因為自己過去太寵溺，導致2名國小中、高年級的兒子生活自理能力出現問題，於是改採嚴厲方式管教，在犯錯的當下打耳光、用腳底板推倒罰跪中的孩子等等，卻遭孩子生母通報家暴，讓他感到十分灰心又遺憾。

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然而，孩子生母1日接受網紅「嘎老師Miss Ga」訪問，指稱2名兒子是各被打了50幾個巴掌加上腳踹，而且這不是孩子父親第一次施暴，9歲的女兒先前也被打過耳光，根據孩子們的說法，父親是從今年4月底開始施暴，沒有一定頻率，上一次比較嚴重打了20幾下，分成大概5次打，還有跪著踹，「是150公分55公斤的孩子跪在地上直接倒下的力道。胸口正面踢，及側邊踢手臂，讓小孩倒地。」

生母提到，她接獲安親班通知後立即通報113，並透過113報警，社工也有到場進行訪談，當時兒子臉上是整片瘀青，並非父親在文中所說的「輕微紅腫」。

醫師許書華1日在臉書發文，分析該名父親文中的4個疑點，她認為，首先，孩子父親寫了一堆複雜的文字串聯，什麼「身體懲罰方式他們的神經警醒度」，就是讓孩子們跪著再推倒，降低頭部高度才不會摔倒導致撞傷，根本是意圖掩蓋更嚴重的施暴行為。

許書華提到，其次，孩子父親引導社工說出，「你這樣雖然不算家暴，但把小孩打傷就涉及過度管教」之類的話，似乎是在催眠自己和大眾，意圖開脫；第三，所謂「臉被我打得腫腫的」，其實是各打了50幾下，還有瘀青；第四，鋪陳一大段孩子需要管教的原因、自己扮黑臉很無奈、勸大家孩子要早點管教等等，都是在避重就輕。

許書華強調，受到不當對待的孩子也會上網，若看到自己的父親寫出這樣的文章會怎麼想，更何況還有一堆網友按讚、說「爸爸辛苦了」，「接受這些不合比例原則的暴行原來是孩子的問題？為什麼要掩蓋片面資訊讓孩子承受網路霸凌？其心可議。」

許書華認為，該名父親身為專家，卻意圖掩蓋自己的錯誤，將痛苦留給小孩，「在此次事件孩子就是弱者！被家暴還沒話語權，讓父親在懲戒權的保護下說自己想說的，蓋自己想蓋的，這操作我也是醉了。真的是失德喔！」

時代力量立委王婉諭也表示，在失控時體罰孩子，那只是在宣洩自己的情緒，沒有人天生就會當爸媽，家長尋求專業協助，不代表就是「失職」的父母，透過親職教育，才可以協助父母，在孩子的成長過程中給予正面有效的幫助。

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