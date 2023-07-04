金融營業稅調降？　蔡英文：3面向考量妥善規劃

▲中華民國工商協進會4日舉行第26屆第2次會員大會舉行，總統蔡英文也到場致詞。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

中華民國工商協進會4日舉辦第26屆第二次會員大會，總統蔡英文應邀出席開幕致詞。蔡英文表示，針對各界關心的稅制改革議題，特別是金融營業稅的稅率是否能夠調降，「稅制改革必須要要通盤討論國家財政改善的情形、金融產業發展的區域以及國際稅制等因素，才能妥善規劃」；蔡說，金融營業稅3%撥進金融業特別準備金，相關條款會在明年年底屆滿，到時候對於整體制度的規畫跟改變都可以進一步討論跟評估。

蔡英文表示，現場有許多熟悉的好朋友，再次感謝工商協進會擔任政府與業界的橋樑，對產業的進步發展做出貢獻。今年3月，吳東亮理事長帶領會員先進和陳建仁院長早餐會，提出許多建言，讓政府政策更貼近產業界需求。

「可以預見，未來10年的產業趨勢界是淨零轉型、數位轉型。」蔡英文說，政府已經持續推動各項作為，從她2016年上任以來，政府就積極展現減碳、永續精神，積極推動能源轉型，持續健全綠電交易的市場。

蔡英文說，2016年到現在，綠電發電量成長超過5倍，2030年更有機會超過900億度，有助於企業提升綠色國際的競爭力。在初期的學習曲線慢慢上軌道後，政府會持續加快腳步、追上進度，生產更多綠電因應國際競爭，同時也設計更完整的綠電信保機制及交易平台，讓更多企業可以購買綠電。

蔡英文強調淨零轉型是全球的趨勢，歐盟碳邊境調整機制的施行、以及全球RE100的企業承諾，代表減碳不再只是道德倡議，而是真實的貿易議題與供應鏈要求。氣候變遷因應法的子法，以及因應碳盤查、碳權認證抵換的12項子法都會陸續上路，政府將會和產業界不斷溝通，讓制度的建立過程更順利。

蔡英文指出，國發會和證交所已經共同出資籌組碳權交易所，未來會逐步完備碳交易機制，也希望透過這要的制度激發各界投入減碳的行列。政府除了會以大帶小、先大後小的方式推動淨零轉型，讓大企業協助中小企業行程低碳供應鏈外，這次疫後特別條例我們也特別針對企業淨零轉型進行協助。

「另外，我想跟大家報告台灣邁向數位轉型的規劃和努力。」蔡英文說，相信大家都有注意到，疫情期間各項數位化、遠距化的需求，加快世界數位轉型的進程。早在疫情前，為了打造台灣成為數位國家，已經逐步打下基礎，包括政府推動5+2及6大核心產業，讓台灣在既有高階硬體製造優勢上，更能夠結合AI、5G以及資通訊產業的力量，在世界邁向數位轉型浪潮中，持續為國際提供引領世界的先進技術。

蔡英文強調，也希望讓台灣的高科技產業繼續成為數位時代中，各項科技解決方案最需要的關鍵核心。去年8月成立數位發展部，整合資訊、資安、電信、傳播以及網路5大領域的力量，加速國內產業數位轉型，這都是讓台灣邁向數位國家的努力。

蔡英文提到，在人才培育方面，目前台灣的產業持續在發展，加上全球疫情後服務業跟觀光業的景氣復甦，使得台灣人才需求有一些急迫。台灣需要2個面向解決人力問題，質的部分要提升人才競爭力、量的部分需要充裕人力與人力，台灣需要更大力的去國際上爭取人才。

「政府積極培育國際高階人才，我們成立6所半導體學院及重點產業學院，也持續強化整體人才的數位能力跟雙語能力。」蔡英文說，因應企業全球布局，台灣所需要的專業人才媒合需求，也透過Contact TAIWAN的一站式國際攬才及服務中心，言爛各國優秀人才。

另一方面，也加強招攬各國的僑外生來台，成為台灣產業強而有力的後盾。蔡英文說，預計未來4年初步將會提供1萬個名額，針對未來有意願來台灣念書並且承諾留下來工作的同學，給予獎學金；還有針對已經在台灣持續工作很久的移工朋友，也歡迎他們向勞動部申請成為中階技術人力，使得技術人力也可以獲得補充。

「藉這機會我也想談一下企業都非常關心的稅制改革議題。」蔡英文說，特別是金融營業稅的稅率是否能夠調降，大家都非常關心這件事，也有許多討論。稅制改革必須要要通盤討論國家財政改善的情形、金融產業發展的區域以及國際稅制等因素，才能妥善規劃。從2014年7月開始，金融營業稅的3%撥進入金融業特別準備金，相關條款會在明年年底屆滿，到時候對於整體制度的規畫跟改變都可以進一步討論跟評估。

最後，蔡英文說，在座各位都是產業重要代表，「我希望能跟大家一起努力，做產業最有力的後盾」，面對後疫情時代挑戰，疫後特別預算中，經濟部特別編列3年317億協助受到疫情衝擊最多的中小企業，將從轉型、穩經營、助資金、留人才4大面向，為企業提供支持，也希望協助企業邁向數位化、低碳化，繼續茁壯。