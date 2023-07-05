夏天想出國玩！電信業者推「原號漫遊」　亞洲國家99元起

▲遠傳推原號漫遊優惠。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俐穎／綜合報導

疫情趨緩後的第一個暑假正式來臨，預計將是出國旅遊高峰期，不論是搜尋景點地圖、找美食、打卡分享，漫遊上網服務已成標準配備。遠傳電信今宣布原號漫遊上網暑期優惠，亞洲國家單日吃到飽99元起。

遠傳表示，7月6日起再推出漫遊上網加量不加價限時優惠，數據流量最高雙倍送，8月底前只要使用遠傳原號漫遊上網，不限天數、金額，還有機會抽中日本東京迪士尼雙人遊市價76,000元。

遠傳電信表示，使用原號漫遊上網不用更換手機SIM卡，透過官網或心生活APP就能輕鬆申辦，可依旅程規劃選擇計日型或是定量包上網方案，申辦完成即可知道費用，免擔心產生額外漫遊上網金額。

原號漫遊到國外後立刻自動開通使用，不僅免去在國外手忙腳亂換卡的麻煩外，重要訊息及緊急電話不漏接。除此之外，使用原號漫遊更可較公共免費WiFi上網保障資訊安全，能避免受到駭客植入惡意程式竊取個人資料。

針對國人最喜愛出遊熱門國家，遠傳推出美國、中國、亞洲多國定量包加量不加價優惠，以美國為例，60GB只要999元，平均1GB最低不到17元，此外南韓、香港、新加坡、日本、越南等多個國家也推出上網吃到飽方案，一天只要99元起。