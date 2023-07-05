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大陸 大陸焦點 特派現場

重機女神別墅遭「偷住半個月」　鬍子哥翻牆爽喝6瓶茅台酒

記者林郁婷／綜合報導

三亞公安局吉陽分局近日破獲一起入室竊盜！朱姓男子從海口騎共享單車到三亞，全程約300公里，進入某個社區後，發現有棟別墅無人居住，就翻牆進去住了下來，直到半個月後才被打掃阿姨撞見，期間喝了6瓶茅台酒，而這間房子的主人正是網紅痞幼。

據《星視頻》報導，吉陽分局的荔枝溝派出所近日接到民眾報案，稱目擊一名陌生男子非法進入他人住宅，警察立即到現場將人帶回去，調查後發現，朱男騎共享單車，跨越300公里來到三亞，隨機找了一棟沒人住的房子休息，一住就是半個月，直到打掃阿姨來才被發現，還喝光了別墅內的6瓶茅台酒，目前已被拘留。

▲▼男子翻牆偷住痞幼位於三亞的別墅。（圖／翻攝自微博／星視頻、痞幼抖音）

▲男子翻牆偷住痞幼位於三亞的別墅。（圖／翻攝自微博／星視頻、痞幼抖音）

網紅痞幼昨日自拍影片證實，朱男偷住的別墅就是她的，「我們家被一個陌生男子翻牆住進去半個月，現在警察正在幫忙調查」，還戲稱朱男為「茅台野人哥」，因為看了照片覺得根本就是超級賽亞人，「想提醒大家，如果有在南方買不常住的房子，一定要記得裝監視器」。

該社區管理人員出面指出，其實警衛都會對外來人員進行登記，現在已加強巡邏，「我們會在附近仔細檢查，有沒有什麼漏洞，如果發現可疑人士立即報警。」

痞幼因甜美外型和火辣身材爆紅，從小熱愛騎重機，被封為「重機女神」，年僅23歲就已經在重機界有7年資歷，抖音上的粉絲數量更是超過2800萬。

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