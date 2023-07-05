「安親班學費」嚇壞二寶爸！改上學校課後班　心累嘆：只能租房

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名二寶爸心累透露，他和太太都在傳產工作，雙薪約8萬元，每個月除了伙食費，固定支出有房租、車貸及教育費等，原本夫妻倆有給孩子們上安親班，然而龐大的費用讓他們難以負荷，只能改選學校課後班，他也不禁感慨，「有時覺得很心酸，不知錢怎麼存才夠用。」

這名父親在「匿名3公社」發文吐苦水，「我跟太太都是傳統產業，我長期擔任現場人員，太太則在工業區擔任行政職，收入加起來約7、8萬，我們很努力想存錢，但感覺錢怎麼追都追不到。」

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他透露，每月固定支出有房租、二手車的車貸、有的沒有的帳單及最窮困時貸的一筆信貸，「兩個小朋友原本有上安親班，平均1個月砸快1萬，但實在負擔太大，現在改上學校課後班，除了營養午餐幾乎花不到什麼錢，我知道上國高中要花的錢又更多，目前也努力在存......。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

原PO不禁感慨，「希望能早日買一間屬於自己的房子，但現在的房價，也不知什麼時候能存到，偶爾會想大不了租屋租到老，退休後回老家住算了；原本我們是沒車的，但看孩子一天天長大，覺得還是需要有台車，出門方便點，就弄了台二手的國產車，能遮風檔雨，雖車況普普，但也能代步用。」

一家四口已租房好幾年，儘管房東承諾，短期內房子就是承租給他們，不會有其他用途，但他心裡還是不踏實，二寶爸直言，「看看別人，住好住壞都有屬於自己的一間房，小孩想學什麼才藝、要補什麼，學費砸得輕而一舉，我們多一筆學費就要考慮很久，也沒錢送補習班，有時覺得很心酸，雖目前三餐能溫飽，但也怕生活有什麼狀況，拿不出那麼多錢。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，網友們心有戚戚焉，紛紛回應「我原本也是一個月3萬多塊薪水安逸的過，直到小孩出生」、「我們好像跟你差不多，要轉換跑道似乎不是那麼容易，一起加油吧」、「我比較幸運，一個月輪班和加班費就7萬到9萬，老婆也月入也6萬5，但也是存不到錢」、「月收7-8萬，租房還能生兩胎，不知者無畏啊，更勇的是還貸款買車」、「我們的現況也一樣，兩大兩小，收入8萬多，目前進修其他技能，打算明年或後年移民澳洲」。