和朋友吃飯1穿搭！媽一看碎念「要勾引男生」　妹子氣炸：想逃走了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃克翔攝）



記者朱祖儀／綜合報導

天氣越來越熱，難免讓人想要穿得清涼一點。但一名女網友透露，上大學之後會開始嘗試不同的穿著，沒想到有一次穿無袖的衣服和異性友人吃飯，竟然被媽媽說是在「勾引男生」，讓她當場氣炸，「我怎麼打扮不就是我開心嗎？」還說已經想逃回租屋處了。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，上大學之後開始嘗試和原本風格不同的衣服，其中也包含背心，但沒有特別裸露。沒想到有次她到妹妹家住一晚，約了男性朋友一起到家裡吃飯，當時她穿著一件黑色背心，媽媽得知後竟私下和妹妹說，「她（原PO）是不是因為有男生來才這樣穿？」

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她事後聽到此事當場氣炸，因為自己根本沒有那種想法，還無奈抱怨自己出去旅遊穿背心，媽媽也會碎念「欸剛剛旁邊那個人在看你腿、看你胸部、看你肚子」，讓她和妹妹覺得很反感，反駁「別人要怎麼樣我管不了，但我被看為什麼要反過來檢討我們？」可是爸媽還是會一直念，「不要說的好像我們在管你們穿什麼，如果我真的不喜歡你們這樣穿我就會叫你們脫掉了！」

面對這情況，她感嘆「我真的，超失望」，不明白為何穿著精緻或是打扮漂亮，就會一直被干涉，直呼已經想逃離家中了。

▲原PO穿無袖被媽媽碎念。穿搭照為示意圖。（圖／翻攝自Dcard）



不少人看到後紛紛表示，「這不是夏季正常的普通衣著嗎？穿無袖的衣服就已經算露、已經有勾引意圖？那麼那些迷你裙、熱褲、露臍裝、大露背、低胸裝那些難道叫淫邪？」「不要理他們，管太多了」、「媽媽自己沒那個身材穿嫉妒啦！自己知道拿捏分寸就好，媽媽自己氣自己就算了，她既然選擇生氣你可以選擇不要被她影響」。

但也有人認為，「單純就比較保守吧！家人也不見得是壞意；這裡男生都會叫你盡量開放，但我逆風而行；我覺得不用跟家人衝突，反正在家裡，這時間就穿保守一點，等妳回學校去外面，該怎麼穿還是怎麼穿」、「這個問題很簡單，你媽的擔心是事實，大家都知道男生眼睛會放哪，啊你能接受這些目光你就穿，不能就不要穿」。