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社會 社會焦點 保障人權

外交官與女清潔工共浴嘿咻遭休職　又被查出詐領1.5萬交際費

▲▼ 外交部。（圖／ETtoday資料照）

▲外交部公使楊文昇因涉嫌詐領交際費遭起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前駐奈及利亞公使楊文昇去年才因與女清潔工性交易，遭懲戒法院判休職1年，廉政署再查出，楊男在任職期間，5度將與妻女聚餐或食材採購單據，拿來核銷「館場交際費」，總計詐領公款483.36美元(台幣約1萬5146元)，台北地檢署29日依5個利用職務詐領財物罪起訴楊文昇，同時請法院考量他已繳回不法所得，減輕其刑。

起訴指出，楊文昇是在2018年7月9日到2020年9月17日間，被派駐到奈及利亞擔任公使，負責綜理台北貿易代表處業務，擁有小金庫「館長交際費」，可用來支付代表處宴請外賓或其他公務支出。

但楊文昇卻在任內，5度製作不實的宴客名單、地點等價紀錄，用來核銷自己和妻子、女兒吃飯，或自己個人日常生活採購用品及食材費，使相關出納、會計誤以為楊文昇的確有與外賓交際應酬而核章，楊文昇遭調查時坦承犯行，並把犯罪所得繳回，被依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪起訴。

事實上，楊文昇在2022年就因在駐奈及利亞期間，在館長職務宿舍內與1名女清潔工進行性交易，後來被女清潔工指控性侵，當時楊文昇解釋，是因對方母親生病急需錢，並稱「can do anything」，楊文昇遭監察院彈劾後，坦承與女清潔工「共同洗澡、同床」，被懲戒法院判決休職1年。

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