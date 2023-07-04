5億高中生命案遞狀再議！律師提多項疑點　求再驗「利多卡因」

記者許權毅、蔡怡萍／台中報導

5億高中生墜樓身亡命案，台中地檢署日前偵查終結，賴生的夏姓配偶、夏姓配偶的父親涉嫌殺人罪不起訴，賴母不服處分書內容，今（4）日由委任律師許哲維向檢方提起再議，其中提到現場留有賴生DNA的啤酒罐中，驗出麻醉藥品「利多卡因」，希望檢方能針對「利多卡因經過人體後產生的代謝物」進行更多調查。

▲賴家委任律師許哲維向檢方聲請再議。（圖／記者許權毅攝，下同）



台中地檢署在6月21日偵結此案，將夏姓父子殺人罪嫌不起訴，並提出6大事證，包括配偶夏男身體及雙手經檢視未發現可疑傷痕或痕跡、夏男所穿著衣物經多波域光源檢視，無可疑跡證及血跡反應、夏男與死者之指甲內均無血跡反應、也無對方之DNA、未發現死者雙手有明顯的防禦抵抗傷、頸部無骨折出血、無索溝或指痕，兩側皮下軟組織及肌肉無出血、舌骨與甲狀軟骨和氣管均完整無骨折、食道無異狀等。

賴家對於不起訴結果，4日上午前往地檢署遞狀聲請再議，委任律師許哲維指出，他們提出第一點：未交代賴生死因動機，第二點：右手針孔有皮下組織出血（符合生前傷口），左手、鼠蹊部針孔卻沒有皮下組織出血，頸部明顯出血的疑點未解決、為何檢方不起訴書中賴生戴護頸拍照時間是墜樓隔天的早上10點，第三點：希望申請對2樓進行微物跡證調查。

另外，許哲維表示，在不起訴書裡也提到，在現場扣案的啤酒罐上有賴生的DNA，啤酒罐裡面有驗出麻醉藥品「利多卡因」，不起訴處分書寫到「利多卡因的來源不明」，而賴生因不明原因沾染到，因為利多卡因如果有服用、塗抹，可能導致死亡、意識昏迷。

許哲維說，檢察官仔細驗過賴生身上是否有足以致死的利多卡因，雖然結果是沒有驗出來足以致死的量，但希望接下來能針對「利多卡因經過人體後產生的代謝物」，進行更深入的調查。