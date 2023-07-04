獨立紀念日前夕　美股收盤小漲10點

▲美股4大主要指數收盤小幅上漲。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約3日綜合外電報導
美國即將迎來獨立紀念日假期，華爾街股市今天只有半天交易且交投清淡，4大主要指數收盤小幅上漲。台積電ADR漲2.21%、收103.15元。
道瓊工業指數小漲10.87點或0.03%，收34418.47點。
標準普爾指數小升5.21點或0.12%，收4455.59點。
那斯達克指數上漲28.85點或0.21%，收13816.77點。
費城半導體指數上揚30.56點或0.83%，收3703.62點。
▲美股4大主要指數收盤小幅上漲。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約3日綜合外電報導
美國即將迎來獨立紀念日假期，華爾街股市今天只有半天交易且交投清淡，4大主要指數收盤小幅上漲。台積電ADR漲2.21%、收103.15元。
道瓊工業指數小漲10.87點或0.03%，收34418.47點。
標準普爾指數小升5.21點或0.12%，收4455.59點。
那斯達克指數上漲28.85點或0.21%，收13816.77點。
費城半導體指數上揚30.56點或0.83%，收3703.62點。
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