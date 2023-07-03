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世新師生創意滿「銀」！獲時報金犢獎國際競賽2座銀犢獎及多項大獎

圖一：世新圖傳系師生在2023時報金犢獎國際競賽榮獲銀犢獎2座等多項大獎。（圖／世新大學提供）

▲ 世新圖傳系師生在2023時報金犢獎國際競賽榮獲銀犢獎2座等多項大獎。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新人設計實力不容小覷！連年在創意設計領域獲得國內外獎項肯定，甫於昨（2）日揭曉的2023時報金犢獎國際競賽，世新大學師生再次以絕妙創意斬獲佳績，圖文傳播學系獲得銀犢獎2座、各主題項目拿下第一名1座、第二名1座、優勝獎2座，公共關係暨廣告學系拿下優勝獎1座，這些大獎代表評審認證世新學生具有極佳的創作潛力，受邀出席典禮的世新大學校長陳清河也給予師生高度表揚。

被譽為「青年創意奧斯卡」的時報金犢獎國際競賽，今年邁入第32年，總報名作品超過10萬件，參賽者遍布海內外上千個學校系所，能入圍及得獎可謂「越來越難」，而世新大學今年不只有圖傳系、公廣系、數媒系等經常參賽的學系，包括廣電系、口傳系、資傳系、新聞系、傳管系、觀光系與社心系都有學生入圍，顯見「數位傳播貫穿各學門」的辦學特色，成功培育學生擁有跨域專業能力。

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圖二：世新圖傳系學生賴玉寅的作品「蜀都光華文創禮盒」榮獲銀犢獎與第一名殊榮。（圖／世新大學提供）

▲ 世新圖傳系學生賴玉寅的作品「蜀都光華文創禮盒」榮獲銀犢獎與第一名殊榮。

世新大學圖文傳播學系以攝影、設計、印刷為主要的研究與教學重點，今年圖傳系學生賴玉寅以作品「蜀都光華文創禮盒」，雙料拿下【“數位文創說成都”設計獎】的銀犢獎與第一名的殊榮。其作品成功將有著數位文創優秀基因的成都，融合進城市形象宣傳設計與「成都禮物」的文創概念。而圖傳系學生詹復堯也以作品「動物們的好夥伴」，獲得【Signify社群平台創意獎】銀犢獎與第二名的殊榮，呼應社群媒體為時下重要行銷平台的主題，以設計提升消費者對品牌好感度，並將護眼、舒適光源產品日常化的傳播效果。

圖三：世新圖傳系學生詹復堯（右一）以作品「動物們的好夥伴」獲得銀犢獎與第二名殊榮。（圖／世新大學提供）

▲ 世新圖傳系學生詹復堯（右一）以作品「動物們的好夥伴」獲得銀犢獎與第二名殊榮。

此外，圖傳系學生楊舒琦以作品「Q版邦德先生IP形象設計」榮獲【旺旺集團IP周邊商品設計獎】優勝獎；圖傳系學生蔡承允、張凱琋以作品「Sci-Fi CT-9」榮獲【AORUS 電腦主機殼造型設計獎】優勝獎；公廣系學生廖婕芸、陳品儒、羅旭真、姚安庭、房思辰、張振遠、邱琳芝以作品「旺記煩惱，酥壓一下」榮獲【旺旺集團網路行銷企劃獎】優勝獎。獲獎師生在現場上千名貴賓與師生的熱情的目光中，從10萬多件作品裡脫穎而出，成功為校爭光！

圖四：世新大學校長陳清河樂見今年有不同專業領域學生參與時報金犢獎國際競賽。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河樂見今年有不同專業領域學生參與時報金犢獎國際競賽。

世新大學校長陳清河表示，看見來自臺灣、大陸及美國、英國、加拿大、澳洲、新加坡、馬來西亞等十餘個國家地區的年輕學子，每年齊聚在時報金犢獎國際競賽的平台上，以設計會友、彼此交流，也在作品中發現學生的創意與執行度越來越成熟，今年世新也有不同領域專業的學生組隊報名，展現富有世新特色的創意，相信未來都能在業界一展身手、大放異彩！

圖五：世新大學校長陳清河（右二）受邀為2023時報金犢獎國際競賽頒獎典禮致詞。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河（右二）受邀為2023時報金犢獎國際競賽頒獎典禮致詞。

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