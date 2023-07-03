美參謀長稱「解放軍2027統一台灣」　陸外交部痛批炒作威脅論

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國最高將領、參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）華盛頓時間6月30日在美國「全國記者俱樂部」（NPC）表示，中國希望在未來10年內成為亞洲霸主，並在本世紀中葉實現軍力超過美方，解放軍計劃2027年前統一台灣。對此，中國外交部發言人汪文斌今（3）日痛批美方反覆炒作「中國軍力威脅論」，實質是為自己搞軍備擴張，挑動台海緊張，推進「以台制華」製造抓手。

中國外交部今舉行例行記者會，外媒提問，「美軍參謀長聯席會議主席麥利在美全國新聞俱樂部活動上稱，中國希望在未來10年內成為亞洲霸主，並在本世紀中葉實現軍力超過美方。中國人民解放軍發展軍力，計劃2027年前統一台灣。美應優化人工智能和量子計算等技術，維持美軍決定性優勢和戰備能力，懾止戰爭，請問中方有何評論？」

汪文斌表示，美方一些人居心叵測，混淆是非，反覆炒作「中國軍力威脅論」，實質是為自己搞軍備擴張、維持軍事霸權、破壞地區和平穩定尋找藉口，為挑動台海緊張、推進「以台制華」製造抓手。

「我要指出的是，中國始終奉行防禦性國防政策，堅定不渝走和平發展道路。」汪文斌說。

他強調，中國軍力的增長是世界和平力量的增長，有助於維護亞太和世界和平穩定。實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。「同時，我們絕不允許任何人、任何勢力把台灣從祖國分裂出去。」

汪文斌表示，我們敦促美方停止抹黑中國，停止窮兵黷武，停止操弄台灣問題，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，以實際行動維護地區和平穩定。

▲美軍參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／路透）

麥利日前在「全國記者俱樂部」（NPC）表示，雖然中國國家主席習近平下令解放軍做好攻台的準備，但沒有跡象顯示他已決定攻台，這讓美國和其他國家有時間向北京表明，使用武力將是一個壞主意。

他也指出，只要美國及其盟友能夠保持對中國的軍事優勢，在必要時進行升級更新和現代化改造，就可以說服北京不去攻打台灣。