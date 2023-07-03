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大陸 大陸焦點 特派現場

平潭「台灣小鎮」免稅城升級亮相　300多家台灣廠商入駐

▲▼平潭「台灣小鎮」免稅商城重新開幕。（圖／翻攝自中新網）

▲平潭「台灣小鎮」免稅商城重新開幕。（圖／翻攝自中新網）

記者林郁婷／綜合報導

福建平潭「台灣小鎮」1號免稅商城裝修改造後，上個月30日重新開幕，總面積約1萬6000平方公尺，不只環境變好，經營模式也進行升級，引進台灣上市公司合作經營，已有300多家台灣廠商簽約入駐，總共販售超過5000項商品，也是目前大陸規模最大的台灣免稅商品購物地。

根據《中新社》報導，重新亮相的平潭「台灣小鎮」1號免稅商城，內部共有300多家台灣廠商入駐，商品種類相當多元，不管是零食、日用品和服飾都能在這裡買到，每位消費者擁有6000元人民幣（約新台幣25700元）的消費免稅額度，因此吸引不少遊客前來。

▲▼平潭「台灣小鎮」免稅商城重新開幕。（圖／翻攝自中新網）

▲遊客開心選購台灣商品。（圖／翻攝自中新網）

平潭自由貿易區兩岸發展有限公司董事長俞裕華表示，1號免稅商城升級後，引進台灣上市企業一起經營，「從原本經營台灣免稅商品的模式，擴展到跨境展示、一般貿易展示的多業態融合發展」，希望將平潭打造成旅遊新地標。

台灣明奇食品有限公司已進駐1號免稅商城，其董事長葉政權指出，「這裡升級之後環境更好了，我們將來會介紹更多台灣廠家進駐」，期望道地的台灣商品成為平潭最受歡迎伴手禮。

據了解，台灣海峽兩岸旅行發展協會與平潭綜合實驗區旅遊發展協會已簽訂合作協議，啟動平潭國際旅遊島「星辰大海、浪漫一夏」活動，共同發展旅遊業。台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光透露，期待「海峽號」能盡快復航，台灣旅遊業者都做好準備，將積極參與兩岸交流。

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