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1隻長頸鹿186萬！李天怡設「南非團」LINE群　坑殺頑皮世界逾億元

三立電視「消失的國界」前主持人李天怡挨告背信罪後，三立後來又加碼再告詐欺罪，由法院審理中。（翻攝三立新聞「消失的國界」）

▲三立電視「消失的國界」前主持人李天怡挨告背信罪後，三立後來又加碼再告詐欺罪，由法院審理中。

圖文／鏡週刊

三立「消失的國界」前主持人李天怡受「頑皮世界」野生動物園之託，牽線買長頸鹿等非洲野生動物，涉嫌抬價1億多元遭背信罪起訴，就在台北地院緊鑼密鼓審理之際，頑皮世界日前派人前往非洲明查暗訪，查出全案是自導自演的國際詐騙案，原來李天怡等人從頭到尾都未向史瓦帝尼野生動物園下單購買動物，竟還索討載運動物的航空費用2,500萬元訂金，憤而加碼向檢方再告1條詐欺罪。

張榮華提告前曾派人至史瓦帝尼查看要買的動物在哪，沒想到，孫耀亨早一步請當地野生動物園臨時捕捉動物圈養，藉此蒙騙，直到全案曝光後，張榮華又找了南非當地人士前往史瓦帝尼查案，這才驚覺原來亞太印象公司從未向史瓦帝尼野生動物園訂購動物，居中幫忙的孫耀亨還欠了動物糧草費。

頑皮世界控告前主播李天怡等人涉及背信及詐欺等罪，圖為頑皮世界董事長張榮華（左）於2020年底在該園成立環境教育中心，找來藝人曾莞婷（右）擔任活動親善大使。（台南市政府提供）

▲頑皮世界控告前主播李天怡等人涉及背信及詐欺等罪，圖為頑皮世界董事長張榮華（左）於2020年底在該園成立環境教育中心，找來藝人曾莞婷（右）擔任活動親善大使。

李天怡丈夫郭人杰（圖）在海外成立亞太印象公司，遭控浮報動物價格涉及背信及詐欺罪。

▲李天怡丈夫郭人杰（圖）在海外成立亞太印象公司，遭控浮報動物價格涉及背信及詐欺罪。

此外，檢方查出，李天怡等人成立「南非團」LINE群組與郭人杰、李吳達及孫耀亨討論動物交易事宜，孫耀亨曾傳送「初始動物成本」電子檔給李吳達，包括每隻長頸鹿6,500美元、斑馬2,500美元等價格，加總其他動物與購買數量後，總價為39萬6,750美元。

李天怡挨告涉及背信及詐欺，台北地院已訂8月再度開庭審理。

▲李天怡挨告涉及背信及詐欺，台北地院已訂8月再度開庭審理。

不過，孫耀亨與李吳達討論後，核計支出風險成本及收益後，每隻長頸鹿報價變成1萬2,000美元、斑馬3,500美元，總計107隻非洲野生動物，總價152萬9,500美元。

南非台裔議員孫耀亨涉及頑皮世界背信案遭列為被告，因遲未到案，北檢已將他發布通緝。（翻攝Michael Sun臉書）

▲南非台裔議員孫耀亨涉及頑皮世界背信案遭列為被告，因遲未到案，北檢已將他發布通緝。

李天怡夫婦看到報價後，將價格再提高3至5倍，其中，長頸鹿每隻調高為6萬美元（約新台幣186萬元）、斑馬調為1萬5,700美元，李吳達看了報價曾對李天怡說「價格可能過高」，李天怡卻稱「老闆可能會殺價」，後來郭人杰又重新製作報價電子檔並上傳南非團群組，徵得李吳達、孫耀亨的同意後，李天怡才報價給頑皮世界。

對於頑皮世界加碼再告詐欺一事，李天怡表示，她過去是三立員工，未在頑皮世界任職，她不是動物商，也不負責下單買動物，只有幫忙傳遞訊息，不知採購動物細節，沒有涉及不法。至於挨告詐欺部分，她表示，北檢調查後已認為沒有涉及犯罪，相信法院將來會還她清白。此外，李天怡的友人說，郭人杰早在寶成集團任職，過去擔任資深協理，後來被降級任用，改為協理。




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