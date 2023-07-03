驗貨看到的動物都是臨演！李天怡「買長頸鹿A750萬」手法曝光

▲李天怡挨告涉及背信及詐欺，台北地院已訂8月再度開庭審理。

圖文／鏡週刊

三立電視前總編輯李天怡受託為三立旗下的頑皮世界引進野生動物，竟利用丈夫郭人杰成立境外公司，與澳洲台商李吳達合謀浮報二十五萬美元狠削，三人日前被依背信罪起訴，頑皮世界為查明真相，不惜委託南非人士巧扮柯南越洋調查多月，發現這樁買賣從頭到尾都是假的，更多內幕也隨之曝光。

本刊掌握，除了郭人杰等人成立的亞太印象公司，根本沒有向史瓦帝尼野生動物園Big Game Park下單買動物，時任三立媒體集團總經理張榮華，派人至史瓦帝尼查看要買的白犀牛以及長頸鹿等動物，竟都是臨時捕捉圈養，形同一場騙局。

▲李天怡丈夫郭人杰（圖）在海外成立亞太印象公司，遭控浮報動物價格涉及背信及詐欺罪。

本刊調查，張榮華3年前將引進野生動物的重任交給李天怡後，郭人杰、李吳達及曾任南非最大城約翰尼斯堡公安局長的律師議員孫耀亨，在東非群島國家塞席爾共和國偷偷成立「亞太印象」境外公司，由李吳達掛名負責人，至於引進長頸鹿、白犀牛、羚羊及斑馬的關鍵任務，則交由孫耀亨在南非鄰國、我非洲邦交國史瓦帝尼在Big Game Park動物園尋找。

不過，頑皮世界當時只知孫耀亨居中幫忙，對於他們成立境外公司浮報款項一事，全被蒙在鼓裡。

▲李吳達曾任澳洲台商會長，頑皮世界控告他與李天怡夫婦一同浮報動物報價詐財。（小圖翻攝經濟部國際貿易局YouTube 經貿透視雙週刊）

由於孫耀亨躲在南非至今未到案，已遭北檢發布通緝。知情人士告訴本刊，張榮華日前委託南非當地人士至史瓦帝尼，與Big Game Park動物園負責人兼史瓦帝尼國王動物顧問Reilly接觸，Reilly大爆孫耀亨去年五月張榮華派人至該園區查看前，先提出一份亞太印象公司所要購買的動物種類及數量，要求園方將動物捕捉至圍欄防護場地暫時圈養，原來張榮華當初派人前來查看的動物都不是頑皮世界要買的，而是臨時捕捉來的，形同臨演。

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