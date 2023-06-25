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2023總統府音樂會名單出爐！陳錫煌掌中劇、立陶宛合唱團7月登場

▲▼高雄港,落日,高雄展覽館,高雄流行音樂中心,亞洲新灣區,輪船。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「2023總統府音樂會－跨海音」將於高雄流行音樂中心舉行，文化總會也公布第3波表演名單。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者林育綾／綜合報導

「2023總統府音樂會－跨海音」將於7月8日在高雄流行音樂中心舉行，文化總會也公布第3波表演名單，包括台語女神歌后曹雅雯、黃妃等；還有國寶級藝師陳錫煌帶領的「陳錫煌傳統掌中劇團」，以及來自立陶宛的合唱團「Jazz Island爵士島」等多個表演團體，帶來一場跨國界、跨語言、跨世代的多元音樂盛會。

▲▼「2023總統府音樂會－跨海音」將於7月8日在高雄流行音樂中心舉行，文化總會也公布第3波表演名單。（圖／文化總會提供）

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▲「2023總統府音樂會」表演名單，出現2位台語金曲歌后黃妃（左）、曹雅雯（右）。（圖／文化總會提供）

「2023總統府音樂會－跨海音」近日公布第3波表演名單，出現2位台語金曲歌后曹雅雯、黃妃，其中黃妃將與布袋戲歌后西卿帶來跨世代合唱，而金曲樂團董事長樂團主唱吳永吉（吉董）也會帶來演出。

▲▼ 國寶陳錫煌圈粉日本小學生！「250年戲神」跟隨　用布袋戲教「台灣文化課」（圖／記者林育綾攝）

▲國寶級藝師陳錫煌帶領的「陳錫煌傳統掌中劇團」也將帶來演出。（資料照／記者林育綾攝）

名單上還有國寶級藝師陳錫煌帶領的「陳錫煌傳統掌中劇團」，以及許多樂團，包含來自民主夥伴立陶宛的合唱團「Jazz Island爵士島」、高雄市交響樂團、海軍官校鼓號樂隊、世紀合唱團。

文化總會秘書長李厚慶表示，2023總統府音樂會取名為「跨海音」，除了呼應舉辦地點移師高雄海音館，更要強調這是一場「跨」世代、「跨」國界、「跨」族群的音樂會。他表示，很榮幸現場將有三大台語歌后與國寶級掌中劇團為音樂會添金，文總也跨國邀請到被評選為立陶宛最佳聲樂團體的「Jazz Island爵士島」首度來台演出，相信音樂文化無國界，台灣持續用文化跟世界交朋友。

▲▼「2023總統府音樂會－跨海音」將於7月8日在高雄流行音樂中心舉行，文化總會也公布第3波表演名單。（圖／文化總會提供）

▲立陶宛最佳聲樂團體「Jazz Island爵士島」首度來台演出。（圖／文化總會提供）

此次演出卡司，除了包含各界歌手，還有許多不同曲風的合唱樂團、交響樂團、鼓樂隊。李厚慶說，交響樂與合唱樂團在當代樂壇中，擁有很大的影響力與樂迷群，在國際演出中傳遞台灣的藝術文化，持續推動音樂的傳承和發展。

例如，高雄在地「高雄市交響樂團」是年輕有活力的樂團，勇於嘗試多元型態的演出，古典與跨界是該樂團發展的主軸。而創團超過35年的台北世紀合唱團，本著對合唱音樂、本土音樂的關懷，致力推廣合唱藝術。國內鼓號樂隊的先驅「海軍軍官學校鼓號樂隊」，每年隨遠航訓練支隊到國外表演，足跡踏及亞洲、中南美洲及太平洋周邊的友邦國家。

▲▼「2023總統府音樂會－跨海音」將於7月8日在高雄流行音樂中心舉行，文化總會也公布第3波表演名單。（圖／文化總會提供）

▲▼高雄在地「高雄市交響樂團」、國內鼓號樂隊的先驅「海軍軍官學校鼓號樂隊」將參與演出。（圖／文化總會提供）

▲▼「2023總統府音樂會－跨海音」將於7月8日在高雄流行音樂中心舉行，文化總會也公布第3波表演名單。（圖／文化總會提供）

「跨海音」將跳脫傳統演出框架，由不同領域的音樂家跨界合作，重新編排、融合不同風格的表演，帶來全新的音樂體驗，演出最終段還有神祕橋段，讓觀眾感受台灣豐富、驕傲的多元文化。

「2023總統府音樂會－跨海音」預計在7月8日晚間7點，於高雄流行音樂中心海音館舉行，戶外的音浪堤岸，也將架設螢幕提供現場觀眾收看轉播，另有電視及網路平台觀看，「電視直播」包括華視、超視、TaiwanPlus、MOD；「YouTube直播」包括總統府、文化總會、三立新聞網 SETN；「Facebook直播」包括文化總會、高雄市政府、高雄流行音樂中心；「網路直播」hami video、Yahoo TV；「MOD」中華電信MOD、華視、TaiwanPlus；「廣播直播」國立教育廣播電台、中央廣播電台等。

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