不滿陳情1個月無進度　蔣萬安遭里長當面抗議！聯訪一度中斷

記者袁茵／台北報導

台北市大同區隆和里長沈春華日前因為里辦公處被檢舉，在騎樓擺放i郵箱，遭台北市警局大同分局開單並強制拆除，也使沈春華於6月13日赴議會向台北市長蔣萬安哭訴陳情。蔣萬安3日赴大同區與里長座談，沈春華不滿事發至今警察局檢討報告未出來，痛批蔣萬安不把此事當一回事，並不斷在蔣萬安聯訪時抗議，一度中斷蔣訪問。

▲蔣萬安出席「市長與里長有約」會議大同區場次，遇到里長沈春華抗議。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安3日上午赴大同區與里長座談，只見蔣萬安於聯訪開始前，沈春華就站在一旁不滿抗議，提及自己向蔣萬安陳情快要一個月，但警察局的調查報告卻都沒出來，市府應杜絕員警被施壓辦案，「我之前相信蔣萬安，想不到蔣萬安今天到大同區座談，檢討報告卻還無法出來，顯然不把這當一回事！」

由於蔣萬安正在接受媒體採訪，只見沈春華的音量完全蓋過蔣萬安，讓蔣萬安、欲角逐士林大同區立委的台北市議員游淑慧都有些尷尬，而一旁市府單位也急著安撫沈春華，沈春華一度稱「我就站旁邊就好」，但蔣萬安開口受訪時又開始不斷抗議。

面對沈春華的不滿情緒，蔣萬安一度中斷聯訪上前安撫，並表示自己會來了解，但還是無法阻止沈春華的不滿聲浪。被問到要不要回應一下里長？蔣萬安僅說，上次在總質詢時，沈到議會門口提交陳情書，自己也有親自接下，後續一定會來了解，也會向警察局詢問相關進度，在地里長心聲非常重要，會持續釐清了解。