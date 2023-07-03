親收716遊行邀請！柯文哲見館長、黃國昌　下令黨公職用個人名義上凱道

▲館長、黃國昌發起716上凱道遊行活動，2人特地送交邀請函給民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

網紅「館長」陳之漢、前立委黃國昌號召民眾7月16日上凱道遊行，3日陸續向白藍綠3黨遞交邀請函，而民眾黨總統參選人柯文哲則親自接下邀請，並再提及自己對司法改革不熟，所以要黃國昌「你來做就好」，有意邀黃國昌當法務部長或加入民眾黨；另外柯文哲也下令，黨公職要以個人名義參加716遊行，表達對居住正義與司法改革的支持。

前立委黃國昌、館長陳之漢今上午前往民眾黨中央黨部，向黨主席柯文哲遞交716凱道遊行邀請函。館長表示，自己今天來這邊相對比較開心，因為民眾黨是3黨中有答應要出席的，也希望台灣人民能為自己的權益爭取。

黃國昌提及，未來會把邀請函寄給4個立院黨團，希望4個立院黨團能派代表參與716遊行，也讓全國人民清楚了解，為什麼2017年司改國是會議承諾大家的妨礙司法公正罪、吹哨者保護機制，這6年來在立院進度為零？是行政機關有意杯葛，還是執政黨完全不想過這法案，又或是立院對全民共同希望打破權貴司法、對不法關說司法的人予以嚴懲立場有意見？

柯文哲說，自己卸下台北市長後，走訪台灣各地，對整個台灣民意走向有些了解，確實目前年輕人最關心2個題目，一是「找不到好工作」，簡單來說就是薪資過低，二是「高房租高房價」，而這兩個題目也是互為表裡，倘若房價高但薪資高就不成問題，但今天問題是「薪水不高、房價一直飆漲」。

居住正義部分，柯文哲指出，自己當台北市長時，在台北市政府有一些成績，包括社宅興建、租金補貼到稅制改革；既然是台灣年輕人關心的題目，而自己過去有做一些成績，便希望此成績可推廣到台灣其他地方。

柯文哲也稱，司法改革不在市政層次，但事實上從統計數字來看，老百姓對司法信任度很低，「司法改革既然是人民內心渴望，我也知道這7年來對司法改革做不多，但因為這領域我個人不是非常熟，所以才會有一次遇到黃國昌，聽完他說一段之後，覺得『算了』、『你（黃國昌）來做就好，這領域我不熟』。」

此外，柯文哲說，每個領域都有每個領域的專長，這兩個題目有些熟、有些不熟，但他認為方向都是一致，所以自己會參加7月16日凱道遊行，同時也通知黨公職以個人名義參加，表達對居住正義跟司法改革的支持。

被問到下令黨公職用個人名義參加，是不是擔心若參選人只有自己去，會變另類造勢集會？以及再提讓黃國昌做司法改革，是否有意當面延攬黃入民眾黨或不分區立委？柯文哲回應，這是一個政治訴求，支持就支持，不用全部掛黨籍出來；而黃國昌是個人才，對方願意幫忙當然是好，但要看個人意願，「自然就好，有時動作做太多沒有用，徒增惹人討厭。」

黃國昌回應，當天沒有任何強制力，如果有人帶政黨旗幟，他們也沒強制力可以制止，只能軟性做說明，但相信台灣公民社會展現出的高水準、高素質；至於政黨跟政治人物彼此合作，自己目前最重要的就是把716遊行辦好，而2024總統大選、其他接下來政治合作，都不是關心重點。

黃國昌認為，人跟人彼此之間的關係跟支持，都是構築在理念認同上，以及對於能力肯定，就像2022年挺前台北市副市長黃珊珊選市長，自己曾說過「若有票會投給她」，但在此之前，黃珊珊也沒有尋求拜託支持，「我會做這樣的選擇，是因為認為她是最好人才。」選舉就是選賢與能，選能力最好、理念最好的人，但今日重點還是要拉回716凱道遊行。