南韓冰箱藏嬰屍燒出「95起無戶兒童案」！警證實：已有8人死亡

▲ 女子接連殺害2名嬰兒，藏屍冰箱內。（示意圖／取自免費圖庫Unplash）

記者閔文昱／綜合報導

南韓京畿道水原市上月爆出「冰箱死嬰案」，一名女子因經濟困難無力撫養，殺害2名剛生下的孩子，直到警方在她家中冰箱搜出2具嬰屍才鬆口承認，事件爆發後，掀起南韓社會關注。對此，南韓警察廳表示，截至6月30日下午5點，警方已接獲95件「無戶兒童案」調查委託，其中有8人已確定死亡。

南韓一名30多歲女性2018年11月在醫院分娩，將嬰兒帶回家中後勒頸致死，2019年11月生產後又在醫院附近以相同手法殺害，2名嬰兒遇害時都是剛出生僅有1天的小生命。警方研判，她犯案後多年來都將屍體存放家中冰箱至今，已確認2名嬰兒的性別為1男1女。

這起事件最早是因監察院對保健福祉部進行監察過程中，發現女子雖有生產紀錄，卻沒有辦理出生登記而曝光。起初女子拒絕配合警方調查，直到警方持令狀扣押搜查，女子才向警方坦承部分犯行，並供稱「因為經濟上有困難，孩子一生下來就殺死了」，被依殺嬰罪嫌緊急逮捕，而2具嬰屍則交由國立科學搜查研究院進行驗屍，以釐清詳細死因。

根據《韓聯社》報導，事件爆發後，截至6月30日下午5點，南韓警察廳的國家偵查本部已接獲95件「無戶兒童案」調查委託，並已針對其中79起案件進行偵辦中，其中，警方已掌握13名兒童的下落，發現8人已身亡，正在搜尋其餘74名兒童的去向。