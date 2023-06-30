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媽祖球升空！2023台灣國際熱氣球嘉年華　盛大開幕

▲「2023台灣國際熱氣球嘉年華」30日在台東鹿野高台正式熱鬧登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「2023台灣國際熱氣球嘉年華」30日在台東鹿野高台正式熱鬧登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2023台灣國際熱氣球嘉年華」30日在台東鹿野高台正式熱鬧登場！縣長饒慶鈴表示，熱氣球嘉年華是台灣夏季空域活動盛事，從今天起至8/28，將有為期60天活動及歷年最多場次的光雕音樂會。

今天開幕首日就吸引全國各地4千位民眾前來朝聖，在黎明時分鹿野高台大草坪陸續立起熱氣球，包括首次參與自由飛的2023嶄新造型球「媽祖球」、HELLO KITTY、及來自巴西及英國的三隻狗狗熱氣球「柯奇狗狗、巴斯特狗狗、貝菈狗狗」等26顆熱氣球熱情參與，將台東縱谷的天空點綴色彩繽紛。

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▲「2023台灣國際熱氣球嘉年華」30日在台東鹿野高台正式熱鬧登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴表示，台灣國際熱氣球嘉年華活動邁入第13年，不僅延長舉辦時間為60天，也加碼光雕音樂會為9場次，迎來了再一次的突破，同時也聯合台東天后宮共同製造全球唯一「媽祖造型球」，今天正式加入活動行列，更是首次在台灣進行自由飛，今年不僅有全新熱氣球亮相，也要歡迎新夥伴「Line貼圖IP」助陣，讓活動內容更加精彩及豐富。

今年總共邀請55顆國內外熱氣球於活動期間在鹿野高台輪番登場，除了全球唯一的媽祖球及同樣備受矚目的Hello Kitty球今年繼續領軍外，也邀請來自日本、美國、英國、斯洛伐克、德國、烏克蘭等19個國家的熱氣球機飛行員共襄盛舉，首日活動更有26顆熱氣球共同參與。

▲「2023台灣國際熱氣球嘉年華」30日在台東鹿野高台正式熱鬧登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

開幕首日活動桃園市長張善政特別應邀前來，桃園市政府今年特別以玻璃屋造型的「樂遊桃園館」來到鹿野高台，更帶來阿桃、園哥與喔熊、全聯福利熊偕同水果探險隊的香蕉狗、蘋狗及奇異狗帶來精彩表演。另外，美國在台協會(AIT) 處長孫曉雅（Director Ms. Sandra Oudkirk）伉儷、美國在台協會高雄分處(AITK)副處長李明磊、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑，以及多位縣議員、鄉鎮市長也共襄盛舉。

而在滿滿60天的活動中，最熱門的「熱氣球繫留體驗」線上預約名額已全數完售，活動期間每日上午5點及下午4點仍將開放現場購票，票數視當日天氣狀況而定，想體驗鹿野高台絕佳視野的朋友千萬不要錯過最後機會，詳細活動及交通資訊請至台灣國際熱氣球嘉年華官方網站及粉絲專頁查詢。

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