　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

太空旅遊成真！　維珍銀河乘客「凝視地球弧線」讚：美麗的旅程

▲▼太空旅遊公司維珍銀河今天成功將首批付費乘客送上太空邊緣。（圖／CFP）

▲太空旅遊公司維珍銀河今天成功將首批付費乘客送上太空邊緣。（圖／CFP）

文／中央社

太空旅遊公司維珍銀河今天成功將首批付費乘客送上太空邊緣。歷經一連串挫敗後，這項各界期盼已久的重大里程碑，將維珍銀河的太空商業飛行服務重新帶回正軌。

法新社報導，義大利空軍軍官展開義大利國旗，凝視著窗外的地球弧線，並在海拔85公里上的高空享受幾分鐘的失重狀態。

▲▼太空旅遊公司維珍銀河今天成功將首批付費乘客送上太空邊緣。（圖／CFP）

▲義大利空軍軍官展開義大利國旗。（圖／CFP）

維拉第上校（Walter Villadei）在記者會上表示：「真是一趟美麗的旅程。」他補充說，他最喜歡的時刻，是看著黑色的太空與下方地球呈現出的對比。

這項名為「銀河01」（Galactic 01）的太空商業飛行任務，為時90分鐘，在格林威治時間14時30分（台北時間29日晚間22時30分）從新墨西哥州美國太空港（Spaceport America）起飛。

維珍銀河（Virgin Galactic）採用一架「母艦」大型運輸機從傳統跑道上起飛，到達一定高度後釋出火箭動力飛機，以近3馬赫（Mach 3）的速度進入太空後，再滑翔返回地球。

儘管普遍定義大氣層和太空交界的卡門線（Karman Line）位於海拔100公里的高度，但美國國家航空暨太空總署（NASA）和美國空軍將太空邊界定義為海拔80公里。

除了維拉第上校，參與這趟飛行任務的人員還有義大利空軍的藍多夫中校（Angelo Landolfi）和義大利國家研究院的卡魯齊（Pantaleone Carlucci），以及維珍銀河工程師班奈特（Colin Bennett）。

另外，還包括「母艦」和太空飛機上的各兩位駕駛。

▲▼太空旅遊公司維珍銀河今天成功將首批付費乘客送上太空邊緣。（圖／CFP）

▲▼太空旅遊公司維珍銀河今天成功將首批付費乘客送上太空邊緣。（圖／CFP）

▲▼太空旅遊公司維珍銀河今天成功將首批付費乘客送上太空邊緣。（圖／CFP）

直播畫面顯示，維珍銀河的「團結號」（Unity）太空船已安全返回地球。

大約兩年前，英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）在維珍銀河首次人員滿載試飛中航向太空，似乎開啟了利潤豐厚的太空旅遊新時代。

但維珍銀河接下來卻面臨挫敗，包括一度遭美國聯邦航空總署（FAA）下令停飛，FAA發現布蘭森的太空航行偏離指定空域，且未依規定通報FAA。

之後，實驗室測試結果發現維珍銀河載具的某些材料未達強度的要求，機隊必須升級。

維珍銀河5月試飛成功，替今天的商業飛行任務鋪平道路。在今天的商業飛行之前，維珍銀河共進行了5次試飛。

ET快訊
陳建州臉書簡介偷偷變了！
快訊／蘋果股價創新高！市值站上3兆美元里程碑
統神職業首戰6萬人搶看…19分迅速GG

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

快訊／4300萬人希望破滅！美最高法院出招　拜登減免學貸計畫無效

拜登直播專訪突然「起身離開」　尷尬畫面全程放送

印尼日惹「極淺層強震」規模6.4　震源深度僅25公里

迪士尼「神話破滅」　日本人點出3大變化：只剩疲憊感

日瑜珈老師殺害媽媽「支解遺體塞浴缸」！隔天自首：我要當靈媒

台灣鱷魚拉麵爆紅上CNN　1碗要價1500元

法國「非裔少年射殺案」示威變暴動　警方徹夜逮捕875人

他冒雨跑步「遭雷劈死」！橘光一閃瞬間倒地　陳屍果菜市場前

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

受害女子「增至25人」　小紅老師北檢提告NONO

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」！　范瑋琪「護老公3證詞全翻車」

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

快訊／4300萬人希望破滅！美最高法院出招　拜登減免學貸計畫無效

拜登直播專訪突然「起身離開」　尷尬畫面全程放送

印尼日惹「極淺層強震」規模6.4　震源深度僅25公里

迪士尼「神話破滅」　日本人點出3大變化：只剩疲憊感

日瑜珈老師殺害媽媽「支解遺體塞浴缸」！隔天自首：我要當靈媒

台灣鱷魚拉麵爆紅上CNN　1碗要價1500元

法國「非裔少年射殺案」示威變暴動　警方徹夜逮捕875人

他冒雨跑步「遭雷劈死」！橘光一閃瞬間倒地　陳屍果菜市場前

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

崔叡娜「恨她」玩哏被罵翻！奧莉維亞新歌《吸血鬼》　網：太貼切

李多慧鏡頭前「拿掉假髮」！　秘密藏5年...真實髮量首曝光

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

瑪莎拉蒂「MC20海神賽車」首度曝光！兇猛外型將出征比利時耐力賽

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

國際熱門新聞

迪士尼神話破滅　日本人：只剩疲憊感

印尼日惹強震規模6.4　深度僅25公里

拜登直播專訪突然離開　尷尬畫面全放送

即／4千萬人希望破滅！拜登減免學貸計畫被判無效

台灣鱷魚拉麵爆紅上CNN　1碗要價1500

行李託運前必做1件事！　旅遊網紅：是理賠關鍵

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

瑜珈老師弒母「支解塞浴缸」！隔天自首了

雙胞胎驗DNA　揭人妻「一夜情瞞17年」

瑞典焚燒可蘭經　駐伊拉克大使館爆示威

他冒雨跑步「遭雷劈死」！橘光一閃瞬間倒地

60多年沒有睡過覺！80歲老翁「永久失眠」

數學題「哪時間接近午夜」　網友想破頭

法國非裔少年之死引暴動　徹夜逮捕875人

更多熱門

相關新聞

「首次」實現人類幹細胞太空早期造血

「首次」實現人類幹細胞太空早期造血

據陸官媒《央視》報導稱，大陸神舟十五號航天員乘組4日即將返回地球，並已經實現第一個實驗目標，首次實現人類幹細胞的太空造血。隨着此前天舟六號的成功發射對接，神十五乘組協助科研團隊開展為期6至15天的細胞在軌培養實驗。其中，包括國際首次開展的人類多能幹細胞在太空條件下的人胚胎幹細胞體外造血分化的研究。專家認為，這些研究未來利用乾細胞再生來服務於人類健康，可以提供更多有益的幫助。

陸神舟16號30日啟程 官方加碼劇透：2030年前實現首次登陸月球

陸神舟16號30日啟程 官方加碼劇透：2030年前實現首次登陸月球

小行星3.3萬km/h　今天最靠近地球

小行星3.3萬km/h　今天最靠近地球

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

陸北方多地再現「火流星」破空 綠光軌跡滯空近10秒

陸北方多地再現「火流星」破空 綠光軌跡滯空近10秒

關鍵字：

太空維珍銀河太空旅行

讀者迴響

熱門新聞

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

陳建州首現身！被直擊出門警戒張望

酷炫被爆偷拍私密片　女友柔柔噤聲「網灌IG留言」

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人策略「宣告失敗」！律師感謝郭源元

才剛求婚16年經紀人　蕭敬騰喜曝「愛的禮物」

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

34歲統神職業首戰6萬人搶看

快訊／酷炫首發聲：莫虛有的指控

《披荊斬棘的哥哥3》名單曝光！「台灣出道男星」有11人

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告

更多

最夯影音

更多
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮
30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面