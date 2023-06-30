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台鋼射門王涉性侵！床上裝睡趁機硬上　事後扯喊：都是她主動

▲▼ 台鋼足球隊英國籍足球員馬可（Marc Fenelus） 。（圖／ET資料照）

▲台鋼足球隊英國籍足球員馬可（Marc Fenelus）。（圖／ET資料照）

記者陳韻如／台南報導

英國籍足球員馬可（Marc Fenelus）效力於台灣企業甲級足球聯賽台南市台鋼足球隊，而其球技精湛，更有「射門王」的美名。然而，馬可卻涉嫌性侵外籍女網友，一審被判刑3年2月，全案上訴二審，但仍遭到法官駁回。另外，馬可因遭到限制出境、出海，他還3度以球隊名譽做擔保，強調自己不會逃亡，聲請暫停限制出境、出海，但同樣也被法官駁回。

根據判決，馬可2022年1月3日與一名外籍女網友相約見面，女網友還特地深夜從高雄搭高鐵北上赴約，本以為是吃吃飯的浪漫約會，但沒想到馬可卻將人帶到旅館，一待就是3個小時。

女網友指控，馬可在房間內不斷對她上下其手，甚至還試圖親吻她嘴，被她拒絕之後，馬可還說累了想躺床休息，便又拉著她到床上休息，但他卻裝睡，並趁機將她拉到呈現跨坐在自己身上的姿勢，接著拉起衣服吸允胸部等，後面甚至還侵入她的身體，她奮力喊停後，馬可還很疑惑的說，「我誤會你意思了」，但女網友受到嚴重驚嚇，返家後並前往警局報警。

馬可到案後表示，一直都是對方主動挑逗，一切都很自然沒有任何強迫，且還很享受，另外在他進入女網友私密處前，女網友也沒有任何不願意的肢體動作，但當對方喊停後，他也立刻停止動作。

女網友事後表示，她當時有想兩名友人說過此事，法官審理時也傳喚兩人出庭作證，其中一名證人表示，事發後女網友情緒非常沮喪，不斷落淚哭泣，甚至還出現輕生念投，「發生這件事，影響她的生活，讓她很難受，我跟她說，不要想太多。」

法官事後採信女網友說詞，將馬可依強制性交罪判刑3年2月，全案上訴二審，但仍遭到法官駁回。

另外，馬可因遭到限制出境、出海，他曾3度以球隊名譽做擔保，強調自己為了捍衛球隊名譽，絕對不可能逃亡，且球隊將代表台灣出國參賽，但因遭限制出境、出海，他將無法出席比賽，而他身為球隊主力球員，這樣的結果恐大大影響球隊戰力，因此聲請解除出境、出海，但同樣遭到法官駁回。

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