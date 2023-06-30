金溥聰入駐侯友宜競辦　郭正亮預言：脫胎換骨！全代會提名穩了

▲前國安會秘書長金溥聰擔任侯友宜競辦執行長。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜延攬國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長，前立委郭正亮29日表示，侯友宜7月23日的提名應該是穩住了，金溥聰帶來的效應還有讓鴻海集團創辦人郭台銘降溫，直言「金溥聰真的是很厲害的競選戰略家，接下來就看侯友宜脫胎換骨的演出。」

對於金溥聰加入侯友宜競選團隊，郭正亮昨日在節目《大新聞大爆卦》中指出，大概就是金溥聰操刀來當執行長，當時記者的陣仗擺出來，侯友宜7月23日的提名應該是穩住了，換侯是不可能的，因為連當年最大受害人前國民黨主席洪秀柱都說不要再成「換柱2.0」，所以這個盤大概確定就是他了。

郭正亮也認為，金溥聰加入會帶來另外一個效應，就是郭台銘會降溫，因為國民黨坦白說都上桌了，除非民進黨幫郭連署，不然比較難。但相反的，這玩起來會不熱，「總不能只連署28萬，當然希望連署50萬，不然憑什麼跟民眾黨總統參選人柯文哲談？現在跟柯文哲談還要連署100萬，不然他哪會理你？」

郭正亮大贊，金溥聰真的是很厲害的競選戰略家，光檯面上就5連勝了，而且金溥聰進入節奏會蠻快的，他以前幫馬英九還自己做民調，所以他知道哪些地方自己該用力，接下來就看侯友宜脫胎換骨的演出。

不過，郭正亮也說，柯文哲很聰明，7月16前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢將上凱道遊行，議題主打「司法正義」、「居住正義」，這兩大議題都是柯文哲擅長的，他一定會去，但侯友宜就有點尷尬了，因為新北市房地產業者蠻多的，「如果侯夠勇敢就會去，落後的人當然要去。」