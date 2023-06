瓦格納新家？白俄羅斯廢棄軍事基地動工衛星畫面曝光

▲圖為瓦格納傭兵。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國星球實驗室公司(Planet Labs)最新衛星影像顯示,白俄羅斯一處廢棄軍事基地正在快速動工。紐約時報指出,這很有可能是在為俄羅斯傭兵組織瓦格納集團成員提供一個可能的藏身之處。

這處廢棄軍事基地距離首都明斯克約128.7公里,位在阿西波維奇城鎮(Asipovichy)西北方約21公里處,這座基地以前是白俄羅斯第465飛彈旅使用,部隊已於2018年搬遷至更接近阿西波維奇的地方。

According to satellite imagery from Planet Labs, temporary structures are rapidly being constructed at a deserted military base in Belarus.



The base could be a possible location for the Prigozhin led Wagner Group who were given the option to relocate to Belarus after their… pic.twitter.com/kyw0Ret2NZ