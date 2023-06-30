合作陳建州10年髮型師揭他3善舉　曾目睹1事喊：若屬實我一樣唾棄

記者黃翊婷／綜合報導

藝人陳建州（黑人）被大牙、郭源元等人指控性騷擾，他28日發出聲明表示將對大牙提告求償1000萬，同時要求在臉書公開道歉，妻子范瑋琪也在29日出面力挺。曾與陳建州工作超過10年的「大牌髮型師JT」表示，很多人詢問這件事情的真實性，由於過去曾經歷演藝圈假新聞，他覺得一切靜待司法調查結果就好，若調查屬實，他會跟大家一樣唾棄，但在他眼中，陳建州私下很有愛心，會幫路邊攤阿嬤宣傳餐點、買玩具給癌症兒童、捐5000元給街友等等。

▲陳建州被指控性騷擾。（資料照／記者林敬旻攝）

「大牌髮型師JT」27日在臉書發文表示，大牙指控陳建州性騷擾，很快就有媒體、朋友詢問他是否就是文中的髮型師，雖然他確實曾和陳建州前往香港工作，但並非是大牙說的那一天；至於大眾最關心的事件真實性，他也不知道，一切靜待司法調查結果就好。

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▼▲大牙（上圖）、郭源元（下圖）皆表示曾受到陳建州性騷擾。（圖／翻攝自Facebook／郭源元、宜霈vs大牙）

「大牌髮型師JT」也提到，和陳建州一起工作超過10年，曾親眼目睹對方3次善舉，第一次是在東區，他們去吃路邊一間麵攤，陳建州想幫阿嬤宣傳還擔心會累到阿嬤，先是詢問身體狀況是否能撐住之後，才PO上社群平台分享阿嬤的餐點，當時陳建州的IG、臉書都有破百萬人追蹤，「我看那一位阿嬤現在應該有自己的店面了吧」。

第二次是某一天工作提早收工，大家準備回去時，陳建州突然要求司機停下來，他要去買點東西，再度回到車上時，他手上拿著許多要送給癌症兒童的玩具，當時他說因為捨不得癌症兒童一出生就在學習面對死亡，所以私底下有空也會親自前往探望；第三次是在士林夜市，當時他們與周杰倫一起工作，陳建州突然拿出5000元捐給角落一名身體有缺陷的街友。

「大牌髮型師JT」認為，除了上述事情，陳建州也為台灣籃壇貢獻許多心力，他因為工作關係見過許多大咖明星，也親眼目睹過演藝圈的假新聞，多年前有一名綜藝大姐大維護一名受到家暴的女子，新聞報導女子被打到臉部瘀青腫大，但他去幫忙打包東西時，對方根本沒事，甚至一派輕鬆，從此他便明白，很多事情不能隨風起舞；這次陳建州被控性騷擾，大眾起初都會選擇相信女方，雖然男生在這方面就比較吃虧，但如果調查屬實，他會跟大家一樣唾棄，「所以我是看『證據』的人，別再問我是真的還假的」。

文章公開之後吸引超過2000名網友按讚並留言討論，有人認同「大牌髮型師JT」的觀點，也有不少人表示，「做好事及性騷擾是兩碼子事」、「如果大牙說的事屬實，不管黑人做再多的好事，這都是兩回事，不能混為一談」。對此，「大牌髮型師JT」也在留言處回應，「沒錯」、「不能影射任何人，只能交給司法處理」、「讓司法明鑑」。