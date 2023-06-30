怕挨打！男童躲5樓室外空調機上...下秒跳下大喊：媽媽別打我

▲ 母親不斷追打，小男童嚇得跳樓、傷重送醫。（圖／翻攝澎湃新聞）

圖文／CTWANT

大陸安徽合肥一名男童遭母親用棍棒拍打，嚇得他躲到室外空調機上，隨後竟從5樓跳下，墜落後還喊著「媽媽，別打我！」鄰居見狀趕緊報警、叫救護車，所幸男童經送醫暫時沒有生命危險，目前警方正針對此事件調查當中。

綜合陸媒報導，事件發生在本（6）月25日，安徽合肥長豐縣一名5歲男童遭母親用長杆不斷拍打，嚇得他跑到5樓窗戶外，躲到室外空調機上，樓下鄰居見狀相當緊張，不停喊著「不要打了！不要再打了！」但男童母親仍不斷抽打，沒想到下秒男童竟直接跳下，鄰居全都嚇傻，趕緊報警、叫救護車。

據悉，男童墜落後還喊著「媽媽，別打我！」經醫院診斷，小男孩身體多處骨折，肺部挫傷，暫時沒有生命危險。據了解，男童因為貪玩怕被母親責罰，母親不斷用長棍拍打是為了規勸兒子進屋，目前警方還在針對此事進行調查，事件詳情及後續是否會處理家長，待調查結束將發佈通報。長豐縣婦聯工作人員表示，已關注到此事，由警方處理，後續如需婦聯幫助會再介入。

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