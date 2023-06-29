哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線的移動速度很快

▲山友認為哈哈山頂上的人比例詭異。（圖／翻攝肉腳登山社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有山友日前到石門山登山，意外發現距離1公里遠的哈哈山頂上有兩人，起初因距離本以為樹木，但用手機放大拍攝才驚覺是人，認為比例太過詭異，PO網後引起大量網友討論。

該名山友在臉書社團「肉腳登山社」發文表示，他25日跟妻子爬山，發現距離至少1公里的山頂上有奇怪的物體，「我在石門山的三角點，望過去的方向應該是合歡西峰，覺得比例不太對，如果看得到反射板，遠看的高度也差不多是這高度，太可疑了」。

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影片顯示，原PO先用正常倍率拍攝，發現山頂上有黑色小物體佇立；第二個影片將手機放到大5倍的倍率，發現山頂上有兩人在互動，「後來在與老婆討論時，沒有錄影了，但再看他們時，在稜線移動的速度很快，距離這麼遠，看起來怎麼可能有這種速度」。

▲山友放大5倍拍攝圖。（圖／翻攝肉腳登山社）



網友看完紛紛留言，「看起來不太合理？巨人？」「對，人太大，一人好像跪另一人」、「也太高大了吧！應該是外星人」、「第二段影片中， 影中人交換位置後，左邊人的脖子、頭的比例好長啊」、「仰角拍攝下，身形會拉長，但是左邊的人就算站在高處，比例也有點怪，而且正常情況下，人應該是小隻的，他感覺是巨人的身形」。

也有人說，「這很正常，你把人物的比例複製到步道去看，其實差不多」、「透鏡放大效果」、「這個要查證的話就得在一樣的地方派人過去站著，就知道比例是不是不正常了」。

此外，有山友表示，「25（日）那天下北峰我也有看到，一開始也以為是樹在動，但看一下就好像兩個人，一下子又變三個人，那時自己也很好奇距離那麼遠，怎麼可能那麼清楚，人一定很大隻，一時認為自己下山太累眼花了」。