痛批黑人囂張！告大牙求償1000萬　金主出現了「費用哥來出」

▲大牙與郭源元接連指控黑人性騷擾。（圖／翻攝自Facebook／陳建州、大牙、郭源元）

網搜小組／劉維榛報導

陳建州與范瑋琪硬起來對大牙提告，並求償1000萬與臉書刊登道歉啟事等。對此，大牙不畏懼壓力，勇敢喊話「法院見！」隨後郭源元力挺出聲，暖喊「不想讓大牙只有一個人」，引來網友直呼「不知道2000萬會長到多少？」對此，「486先生」陳延昶霸氣喊話，「若大牙需要律師，這費用哥來出！」

陳延昶在臉書提到，看到大牙的事件，被害人居然還被告，真是欺人太甚，儘管他不認識大牙，「但看到這麼囂張的傢伙，我就是不爽！」他在文末更霸氣力挺，「若大牙需要律師，這費用哥來出！」

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不僅如此，律師呂秋遠也看不下去，他直言，法律不是拿來嚇阻MeToo運動的，當然陳建州夫妻決定提告是他們自由，但是當第二名被害人出現，他們是否得想想涉嫌強制猥褻的部分或自首，而不是想著透過法律恫嚇被害人，「大牙、郭源元，還有其他的受害人，請不用擔心害怕，許多律師，包括我，都願意支持你。如果你們需要我，義不容辭。別讓大牙一個人！」

回顧這起風波，大牙指控11年前赴香港錄製節目，指控「陳先生」將她撲倒在床上求歡等過程，嚇得她不斷掙扎，並驚慌勸說別胡鬧了趕快回房休息，結果對方卻回「好！那我們快一點！」「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」

事後，陳建州透過律師發出聲明否認，強調「絕不容許發生藉此機會惡意抹黑 、虛偽之惡意栽贓行為」、「2012年7月香港錄製節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。當事人行事坦蕩 ，如有行為缺失絕對願意積極面對」。范瑋琪不久後透過經紀人也發出同聲明，此舉也等同用以行動力挺老公。

到了28日，陳建州與范瑋琪2度聯合聲明，「內容純屬虛偽不實，違法侵害當事人名譽及人格權甚鉅。」已向臺灣臺北地方法院提起民事訴訟，請求周宜霈女士賠償當事人新臺幣壹仟萬元，更重要的是，請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽。

文中也提到，「當事人承諾因本訴訟取得之賠償金額，將全數捐出予婦女保護、犯罪被害人保護等之社會公益慈善團體」、「對於末經合理查證之網路不實訊息貿然轉發，也將造成當事人之名譽侵害，亦必須負擔侵權行為之損害賠償責任」。

如今大牙不孤單，郭源元+1力挺爆料，指控黑人兩度性騷擾，「他整個人壓上來環抱住我」、「我感覺到他的下體，非常噁心」。郭源元強調，「現在決定說出來的原因只有一個，就是我不想讓大牙只有一個人」，一番話暖翻28萬人。

對此，陳建州透過經紀人表示：「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

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