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歷史總驚人相似！黑人發聲明、提告求償　「他也做過」仍入獄

▲黑人陳建州范瑋琪。（圖／取自陳建州、大牙臉書）

▲大牙影射黑人陳建州性騷。（圖／取自大牙、陳建州IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

大牙（周宜霈）日前指控前老闆「陳先生」性騷，引發外界聯想，受影射的黑人陳建州對此發表聲明否認，還提告求償1000萬元。兩性作家喪彪就在粉專發文，想起都美竹剛出來控訴吳亦凡時，男方也是各種大動作，發律師函又提告，「歷史總是驚人的相似～」可最後仍鋃鐺入獄，讓她直呼做人不要太壞，否則「終有老天收」。

柳喪彪在粉專「喪彪 ‧ 柳飄飄。」發文，「歷史總是驚人的相似～還記得當初word很大的吳籤（吳亦凡），在都美竹剛出來控訴的時候，也是各種大動作的，又發律師函又提告的，就是想要嚇止其他受害人出來指控，但結果還不是乖乖入獄了。」這讓她直呼，「所以說做人不要太壞，不然建人終有老天收……喔抱歉，是賤人。」

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▲▼吳亦凡駁選妃「若有會自己進監獄」！被警方打臉了。（圖／翻攝自微博／Mr_凡先生、都美竹）

▲都美竹（右）爆吳亦凡酒桌選妃、性侵未成年。（圖／翻攝自微博／Mr_凡先生、都美竹）

但她也對一事感到不解，「是說，到底關哈哈哈哈佛大學的范范范范瑋琪什麼事？為什麼她也要求償五百萬？就為了一句『沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！』？」納悶道，「這句話完全就符合她仙女的人設啊！為什麼會有毀壞名譽之說？」

看到貼文後，有網友就留言揶揄，「法院上，『泛泛』要證明她很愛那檔事才告得贏，期待。」讓柳喪彪忍不住想像了一下並回覆，「法官：好的兩位，請開始你們的表演。」

據悉，大陸藝人吳亦凡2021年被網紅都美竹指控「酒桌選妃」、「性侵未成年」，一審被判13年有期徒刑附加驅逐出境，目前仍還在審理中。

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