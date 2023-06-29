42歲男胃痛就醫...檢查竟是「懷孕陽性」！醫陷驚慌：數值沒錯

▲約旦男子被檢測出懷孕。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

胃痛就醫竟被檢驗出懷孕！約旦一名「胃部左側劇烈疼痛」的42歲男子，在接受一系列檢查後被診斷「懷孕陽性」，震驚該國醫學界，因為男子確實沒有女性器官，且體內的絨毛膜促性腺激素（hCG），真的達到受精濃度。

據《鏡報》報導，約旦組織病理學專家法薩克（Hussam Abu Farsakh）在阿拉伯電視台分享這起罕見病例，該名男子起初因為胃痛就近到家醫科診所看病，卻被檢測出懷孕陽性，讓整間診所瞬間陷入驚慌之中，也令醫學界無比困惑，但也使他決心找到真相。

法薩克指出，這起病例的關鍵不在懷孕而是胃痛，在經過更詳細的一系列檢查後，確認是男子體內的腫瘤轉移到肝臟，從而導致代謝懷孕激素的肝臟出現異常，讓男子的懷孕激素數值過高到懷孕陽性的程度。

此外，全球第一個「法律上」的男人懷孕生子，是原名為翠西（Tracy Lagondino）的變性人湯瑪斯（Thomas Beatie），他在2002年切除乳房與子宮後，在2007年宣布懷孕並總共生下3名孩子。

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