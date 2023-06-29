MeToo要燒到8月　命理師：下半年再爆「淫慾復仇」醜聞

▲台灣下半年運勢，命理師認為將會有淫慾復仇事件出現。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖、文／CTWANT

2023年即將邁入下半年，就有命理師表示，金星正坐在台灣的五宮（桃花宮）上，因此MeToo將持續，至於持續的時間將會燒到8／19前後，另外她也提醒下半年將會有淫慾復仇的醜聞出現，要做過虧心事的人小心了。

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▲MeToo事件她也預言將會燒到8月中。（示意圖／翻攝自pixabay）

台灣吠陀占星權威李靜唯分析台灣今年運勢，她指出台灣今年走火星流年，全台火災、氣爆等案件頻傳「火氣沖天」，另外6／12～8／19前後，因為火星、土星、羅喉均和金星產生相位，金星就坐在台灣的五宮（桃花宮），因此這波MeToo至少延燒到8月中旬。

李靜唯也表示，台灣安逸太久，反而爆出一連串的「兩性戰爭」，幾乎每個領域都有公眾人物中箭落馬，尤其是有權的男性，太陽和水星合相在雙子，雙子也跟教育醫療有關，所以要注意醫療資源缺乏及男性領導人物的醜聞。

而下半年仍不能掉以輕心，尤其今年10／18至明年1／22之間，特別要注意天災、人禍、政治內鬥及淫慾復仇相關的醜聞。

她認為這次的MeToo反而對台灣是一個好現象，因為很多有權有勢之人安逸享樂太久，一旦金星受剋土星爆發，撕開過去沉痾已久的傷疤，再重新修復的新契機。

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