苗栗大貨車撞倒整排防撞桿「肇逃」!　賠5萬還要接罰單　

記者蔡文淵／苗栗報導

一部大貨車今(1日)上午行經苗栗竹南照南國中校門口前，左側輪胎輾過道路中央的防撞桿，防撞桿整排傾倒，警方調閱監視器找到肇事的大貨車，駕駛表示，以為輾到道路中央的貓眼石才會逕自離開，竹南鎮公所將要求肇事駕駛負責賠償復原費用。

▲一部大貨車行經竹南鎮照南國中側門前，把整排防撞桿撞倒，警方調閱監視器找到肇事貨車，竹南鎮公所將要求肇事駕駛復原。（圖／記者蔡文淵翻攝）

當地民眾把整排防撞桿傾倒的照片在臉書社團「竹南大小事」分享，竹南警方派員警前往現場了解，經調閱監視器發現，今(1日)上午10時許，一輛大型貨車由西向東行駛，行經公教路照南國中側門時，不慎擦撞中央防撞桿及護欄，導致整排塑膠材質的防撞桿傾倒，現場並無人傷亡。

警方已經找到肇事車輛，據了解，貨車駕駛來自桃園，對當地路況並不熟悉。駕駛向警方表示，防撞桿的顏色和道路中央的雙黃線顏色相近，並不知道撞倒防撞桿，以為車輪輾過道路中央的貓眼石，才會逕自離開。竹南鎮公所將要求肇事駕駛負責賠償防撞桿復原費用，估計費用約台幣5萬元。

竹南警方表示，大貨車撞倒防撞桿雖沒有造成人員傷亡，跨越雙黃線違反道路交通安全規則，也會依規定製單開罰。