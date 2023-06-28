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三顧茅廬背後⋯諸葛亮內心戲曝光！唐美雲《臥龍》全新三國視角

▲▼唐美雲歌仔戲團推出《臥龍：永遠的彼日》，帶給觀眾「沒看過的三國故事」。（圖／MIAO`s photography攝影）

▲唐美雲歌仔戲團推出《臥龍：永遠的彼日》，帶給觀眾「沒看過的三國故事」。（圖／MIAO`s photography攝影）

記者林育綾／台北報導

唐美雲歌仔戲團推出《臥龍：永遠的彼日》將於明（29）日起在國家戲劇院首演，帶給觀眾「沒看過的三國故事」！其中許多粉絲喜愛的「三顧茅廬」橋段，劇團也重新創作詮釋，在劉備二度拜訪撲空之後，那天起諸葛亮就「再也不出門」只為等他到來，揭開諸葛孔明其實渴望施展抱負的內心戲，也讓這段「互相承諾」的君臣之情更為動人。

▲▼唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》將於6月29日至7月2日在國家戲劇院首演。（圖／記者林育綾攝）

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▲《臥龍：永遠的彼日》重新詮釋了「三顧茅廬」的橋段。（圖／記者林育綾攝）

《臥龍：永遠的彼日》改編三國，將呈現諸葛亮與劉備、諸葛瞻與劉禪兩組歷史人物，故事交錯進行的平行時空。隨著劇情發展，抽絲剝繭諸葛亮的內心世界；更將格局拉遠，揭開君臣、父子之情外，就連過去較少關照的諸葛亮與夫人黃月英的夫妻情，會如何重新詮釋，也是亮點之一。

▲▼唐美雲歌仔戲團推出《臥龍：永遠的彼日》，帶給觀眾「沒看過的三國故事」。（圖／MIAO`s photography攝影）

▲左起：演員杜建偉飾關羽、演員唐文華飾劉備、演員李嘉飾張飛。（圖／MIAO`s photography攝影）

其中「三顧茅廬」的故事，只要是三國迷都一定聽過，不過唐美雲歌仔戲團《臥龍》的版本，讓人耳目一新，儘管節奏簡明，卻深刻的刻畫出諸葛亮的內心戲。當劉備拜訪2次都撲空之後，透過黃月英的敘述，自那天起諸葛亮就「再也不出門」。

劇中黃月英透露，其實諸葛亮也非常渴望一展抱負，因此雖然表面說「不強求」，卻從此在家中耐心等待，終於在一個大雪之日，等到劉備再次到來。聽了劉備闡述自己的理想，以及充滿誠意地請他輔佐，諸葛亮從此為他奉獻一生。

▲▼唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》將於6月29日至7月2日在國家戲劇院首演。（圖／記者林育綾攝）

▲劇中劉備在一個大雪紛飛的日子，再度拜訪諸葛亮，讓諸葛亮從此為這位君主付出了自己的一生。（圖／記者林育綾攝）

編劇陳健星笑說，這是一段劉備把諸葛亮「拐跑」的故事，諸葛亮從那時候起，一諾千金，對這位君主付出了自己的一生；甚至在劉備過世後，承擔起照顧阿斗、維繫蜀國命脈的重任。回到戲劇創作，如何詮釋、用什麼角度來說，會是非常有趣的事。

陳健星說，從這齣戲可以看到「個體」，也能看到「群體」。像臥龍之子諸葛瞻就是一個「個體」的代表，他怎麼看諸葛亮這位父親？他對父親有埋怨，卻又非常崇敬，這種情感十分複雜。

▲▼唐美雲歌仔戲團推出《臥龍：永遠的彼日》，帶給觀眾「沒看過的三國故事」。（圖／MIAO`s photography攝影）

▲演員林芳儀飾諸葛瞻，他對父親諸葛亮有埋怨，卻又非常崇敬，情感十分複雜。（圖／MIAO`s photography攝影）

而從群體來看，也能看見「一個國家」面對的各種難題，因此在寫劇本時，很多感覺油然而生。例如台灣身為渺小的國家，我們也正在面對全世界，而周邊又有「大國」，跟它的關係也十分奇妙。

對照到三國，「蜀國」這個小小國家的處境，儘管最後人人都知道，蜀國還是滅亡了，但諸葛亮鞠躬盡瘁的精神，還有他是如何全心全意運用智慧延續蜀國命脈，如何闖出一條路，如何在危機中創造自己的生命價值，用一生完成的志業。

呼應《臥龍》的副標題「永遠的彼日」，「彼日」指的是諸葛亮應劉備之邀，輔佐大漢，改變兩人的一生及三國局勢的那一天。陳健星希望透過故事讓觀眾思考，自己的人生若走到最後時，會回想起哪一個畫面？是否有個特別美好、深刻的一天，來到我們的眼前，讓我們能了無遺憾的離開。

▲▼唐美雲歌仔戲團推出《臥龍：永遠的彼日》，帶給觀眾「沒看過的三國故事」。（圖／MIAO`s photography攝影）

▲唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》，帶給觀眾「沒看過的三國故事」。（圖／MIAO`s photography攝影）

唐美雲也說，這齣戲套論及籌備耗費將近2年，由於三國故事在過去有各種改編，知道不可能全部演完，所以這次決定演一個觀眾「不知道的三國故事」，包括在田調過程中，有人甚至不知道諸葛亮的老婆黃月英，綽號雖叫「阿醜」，期時黃月英一點也不醜，而是黃父刻意給的匿名。

另外唐美雲也提到，阿斗（劉禪）真的像電視劇演的那樣胖又無能嗎？其實很可能他是刻意「大智若愚」，若真的無才，不可能在帝王之位這麼久。

▲▼唐美雲歌仔戲團推出《臥龍：永遠的彼日》，帶給觀眾「沒看過的三國故事」。（圖／MIAO`s photography攝影）

▲唐美雲飾演「臥龍」諸葛亮，決定帶給觀眾一個「不知道的三國故事」。（圖／MIAO`s photography攝影）

唐美雲也將與戲曲巨匠唐文華再度同台，直說劉備這角色是完全替唐文華「量身打造」。此劇參演名角還有「永遠的娘子」許秀年、「人間國寶」小咪，共同帶領中生代優秀戲曲演員，與劇團青年生力軍，更特邀國光劇團京劇老生鄒慈愛演出。舞台、服裝、音樂設計也是強強聯手。

▲▼唐美雲歌仔戲團推出《臥龍：永遠的彼日》，帶給觀眾「沒看過的三國故事」。（圖／MIAO`s photography攝影）

▲《臥龍：永遠的彼日》場次幾乎完售。（圖／MIAO`s photography攝影）

《臥龍：永遠的彼日》讓兩代的故事平行，諸葛亮與劉備、諸葛瞻與劉禪，在時空交錯下，刻劃出角色動人的內心世界。6月29日～7月2日首演4場次完售，讓唐美雲也直說「一顆石頭放下了」，目前全心如火如荼排練，而在此時呈現這齣戲，是為了獻給「有信念、勇於追夢」的人們，也是她說給自己聽的鼓勵。

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