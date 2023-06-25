爸爸在家暴斃！身障兒伴屍3天「火燒遺體」幫他辦葬禮

▲64歲的男子在家中暴斃，身障兒伴屍3天，疑似想替父親辦葬禮，拿火焚燒遺體。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

馬來西亞彭亨州文冬市近日發生一起人倫悲劇，64歲的男子在住處暴斃，3天後飄出屍臭才被人發現，且到場時遺體還有焚燒的痕跡。警方經過調查才知道，原來是死者22歲的身心障礙兒為了幫父親「辦葬禮」，才會火燒遺體。

根據《中國報》報導，文冬市一條石組屋某戶房屋25日飄出惡臭，鄰居聞到以後上前敲門，不過敲了許久都沒有人回應。鄰居無奈之下，只能找來幫手，撬開房間的其中一片百葉窗，沒想到意外發現死者倒臥在臥室裡，且遺體還有焚燒的痕跡。

鄰居趕忙聯絡警方、家屬，直到死者的哥哥抵達現場，同住的死者小兒子才願意打開家門，讓大伯進入。警方調查後發現，死者與妻子育有3名兒子，其中大兒子在新加坡工作、二兒子則位於吉隆坡，平時夫妻倆與身心障礙的小兒子同住，近期死者妻子為了看診，跑去吉隆坡與二兒子同住，2人最近一次聯絡為21日下午。

根據調查結果，死者身上有焚燒的痕跡，疑似是小兒子為了替父親辦葬禮，才動手做出焚燒的行為。死者妻子屢次撥通丈夫的電話，卻無人接聽，因此懷疑出了狀況，25日與二兒子回到文冬市，才得知丈夫去世的死訊。

鄰居則透露，死者平常身體健康，以前曾在國外工作，直到近年才回到文冬市，平時家中的身心障礙兒也很少出門，生活起居是由媽媽負責打理。至於詳細案發原因為何，仍待警方進一步調查釐清。