總統大選將屆、綠能弊案頻傳　投檢召開政風及綠能聯繫平台會議

▲南投地檢署召開政風及綠能聯繫平台會議。（圖／南投地檢署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為共同打擊轄內妨害綠能產業發展犯罪及因應113年總統、副總統及立法委員選舉之查察賄選與反賄選宣導工作，南投地檢署日前舉行「112 年度南投地區政風業務暨打擊妨害綠能產業犯罪聯繫平台會議」。

本次平台會議於16日於水利署第三河川局登場，由檢察長黃元冠主持，台灣高等檢察署政風室主任蔡侑哲出席指導，法務部廉政署中部地區調查組組長陳德芳、南投縣政府政風處處長林振和、法務部調查局南投縣調查站副主任莊宏偉、中部地區機動工作站組長許意慈、南投縣警局刑警大隊副大隊長傅堃旗、南投地區中央、地方機關及公營事業機構政風主管近50人與會；會後由中水局安排參訪鳥嘴潭人工湖工程，讓各政風同仁體驗南投檢廉、水利等單位合作建構廉政平台後工程推動順暢的豐碩成果。

黃元冠致詞時表示，他擔任檢察長前曾在廉政署南部地區調查組服務將近6年，與許多政風同仁一起合作打拼，深切瞭解廉政同仁在各機關可以有效發揮預警、稽核與服務公務同仁的多重功能，特別期勉南投地區各中央機關、地方政府、鄉鎮市及國營事業的所有政風同仁，善用自己的資源與檢察、警察及調查機關密切合作，必能安心推動各項業務。

黃元冠指出，今年度之重點工作目標，在於透過聯繫平台協助蒐報轄區藉勢勒索綠能廠商之不法犯罪，透過立即蒐證偵辦加以遏阻，及提前部署規劃113年舉行之第16任正副總統、第11屆立委選舉查察賄選與反賄選宣導工作，希望各單位通力合作，達成淨化南投地區綠能投資環境與選舉風氣之目標。

地檢署說明，本次聯繫平台會議分別由台電南投區營業處報告「臺電公司南投區處推動綠能建置之現況、展望與困境」、南投縣建設處報告「南投地區綠能產業發展、規劃、建置及營運現況」、廉政署中區調查組報告「各類勢力可能介入綠能產業態樣分析-以苗栗縣三灣鄉綠能業者遭索賄案為例」，另由該署主任觀護人蔡欣樺報告各項反賄選宣導具體作法，諸如善用社群媒體及結合各方資源，加強宣導檢舉賄選獎金規定；會中並提案請轄內各政風單位積極蒐報妨礙綠能、賄選情資、結合地方特色辦理反賄宣導，共同達成公平選舉、杜絕不法之任務。