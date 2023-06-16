國軍醫院再爆貪汙！基隆分院骨科醫師遭搜索　急吐474萬元仍被收押

▲三軍總醫院基隆分院骨科部主治醫師郭俊麟涉貪遭收押。（圖／截取自三軍總醫院基隆分院官網）

記者白珈陽／台中報導

國軍台中總醫院今年2月爆發骨科部主任林建中涉嫌向廠商收賄案，林的住家還被搜出2300萬元現金，林遭收押後，檢方又查出，同院醫療部主任賴金湖也捲入，5月將他聲押獲准；檢警持續調查，又查出三軍總醫院基隆分院骨科部主治醫師郭俊麟也收賄，除在郭的住處查扣164萬元現金，郭也自動繳回474萬元來源不明的財產，但仍被依貪污罪嫌收押，是這波調查行動中，國軍醫院第3名遭收押的醫師。

台中地檢署表示，繼2月、5月偵辦國軍台中總醫院骨科醫師林建中、醫療部主任賴金湖涉貪案，將其聲押獲准後，12日發動第3波搜索、傳喚行動，發現醫療廠商信興豐公司陳姓、林姓人員先前涉嫌在辦理「數位型C臂移動式X光機」採購標案中，以10%金額向三軍總醫院基隆分院的骨科部主治醫師郭俊麟行賄。

負責指揮偵辦此案的檢察官馬鴻驊，12日指揮台中地檢署重案支援中心檢察事務官及廉政署中部地區調查組，持搜索票至三軍總醫院基隆分院及相關人員的住所、辦公室等6處進行搜索，同時提訊被告、證人等相關人員11人。

▲三軍總醫院基隆分院也爆貪汙案。（圖／截取自三軍總醫院基隆分院臉書）

檢方在郭俊麟的住處查扣現金164萬餘元，同時郭俊麟也自動繳回來源不明的財產共474萬9000元，檢警並查扣相關人員的手機、筆電、信封袋等證物。

檢察官複訊後認為郭俊麟涉犯貪汙治罪條例之違背職務收受賄賂等罪，信興豐公司北區業務林姓經理涉違背職務交付賄賂、違反商業會計法等罪嫌，將2人聲押獲准。檢警不排除尚有其他醫師涉案，將持續擴大偵辦。