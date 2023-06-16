　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國軍醫院再爆貪汙！基隆分院骨科醫師遭搜索　急吐474萬元仍被收押

▲▼ 。（圖／截取自三軍總醫院基隆分院官網）

▲三軍總醫院基隆分院骨科部主治醫師郭俊麟涉貪遭收押。（圖／截取自三軍總醫院基隆分院官網）

記者白珈陽／台中報導

國軍台中總醫院今年2月爆發骨科部主任林建中涉嫌向廠商收賄案，林的住家還被搜出2300萬元現金，林遭收押後，檢方又查出，同院醫療部主任賴金湖也捲入，5月將他聲押獲准；檢警持續調查，又查出三軍總醫院基隆分院骨科部主治醫師郭俊麟也收賄，除在郭的住處查扣164萬元現金，郭也自動繳回474萬元來源不明的財產，但仍被依貪污罪嫌收押，是這波調查行動中，國軍醫院第3名遭收押的醫師。

台中地檢署表示，繼2月、5月偵辦國軍台中總醫院骨科醫師林建中、醫療部主任賴金湖涉貪案，將其聲押獲准後，12日發動第3波搜索、傳喚行動，發現醫療廠商信興豐公司陳姓、林姓人員先前涉嫌在辦理「數位型C臂移動式X光機」採購標案中，以10%金額向三軍總醫院基隆分院的骨科部主治醫師郭俊麟行賄。

負責指揮偵辦此案的檢察官馬鴻驊，12日指揮台中地檢署重案支援中心檢察事務官及廉政署中部地區調查組，持搜索票至三軍總醫院基隆分院及相關人員的住所、辦公室等6處進行搜索，同時提訊被告、證人等相關人員11人。

▲▼ 。（圖／截取自三軍總醫院基隆分院臉書）

▲三軍總醫院基隆分院也爆貪汙案。（圖／截取自三軍總醫院基隆分院臉書）

檢方在郭俊麟的住處查扣現金164萬餘元，同時郭俊麟也自動繳回來源不明的財產共474萬9000元，檢警並查扣相關人員的手機、筆電、信封袋等證物。

檢察官複訊後認為郭俊麟涉犯貪汙治罪條例之違背職務收受賄賂等罪，信興豐公司北區業務林姓經理涉違背職務交付賄賂、違反商業會計法等罪嫌，將2人聲押獲准。檢警不排除尚有其他醫師涉案，將持續擴大偵辦。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
25歲嫩妹「隆鼻失敗」二度動刀　麻醉到一半慘死
加拿大爆一家四口滅門命案　生前燦笑照曝光
國軍醫院再爆貪汙！醫急吐474萬仍被收押
快訊／汐止童驗出BZD　警密訊幼兒園「關鍵4人」
快訊／柳采葳、詹為元加入侯友宜選辦發言人陣容
「魔獸條款」正式上路！
這顆「雞蛋」超過台幣4萬　罕見完美圓形！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／汐止童驗出BZD！警密訊幼兒園4關鍵人　執行長2度遭約談

國軍醫院再爆貪汙！基隆分院骨科醫師遭搜索　急吐474萬元仍被收押

知名生技廠「牛舍囤肥」！5村被逼聞臭300人抗議　業者挨罰揚言反告

下士退役A走81公厘迫擊砲榴彈！搬家時沒帶走　裝潢工嚇壞急報警

快訊／台北中山北路3車車禍！2車對撞「車頭全爛」　車流嚴重回堵

死因曝光！新店婦倒客廳屍水流出…夫伴屍2週吐：以為會自己爬起

竹市「幸福盒子」太性福！高中情侶穿制服上下狂搖　警方說話了

洗刷地獄惡名！　彰化分署強力執行45件「不禮讓行人」裁罰案

台中男未讓行人挨罰1500欠4年！另有百張罰單未繳　機車遭查封

獨／機車闖台61線！46歲騎士自撞拋飛骨折躺車道　驚悚畫面曝

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

爸「暴風式吸貓」滿臉享受　牠眼神呆滯：我不乾淨了...

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

梅西說完「端午安康」離場　300萬大陸粉絲傻眼：人呢

快訊／汐止童驗出BZD！警密訊幼兒園4關鍵人　執行長2度遭約談

國軍醫院再爆貪汙！基隆分院骨科醫師遭搜索　急吐474萬元仍被收押

知名生技廠「牛舍囤肥」！5村被逼聞臭300人抗議　業者挨罰揚言反告

下士退役A走81公厘迫擊砲榴彈！搬家時沒帶走　裝潢工嚇壞急報警

快訊／台北中山北路3車車禍！2車對撞「車頭全爛」　車流嚴重回堵

死因曝光！新店婦倒客廳屍水流出…夫伴屍2週吐：以為會自己爬起

竹市「幸福盒子」太性福！高中情侶穿制服上下狂搖　警方說話了

洗刷地獄惡名！　彰化分署強力執行45件「不禮讓行人」裁罰案

台中男未讓行人挨罰1500欠4年！另有百張罰單未繳　機車遭查封

獨／機車闖台61線！46歲騎士自撞拋飛骨折躺車道　驚悚畫面曝

又一部災難鉅獻！大地震毀家園　朴敘俊、朴寶英《烏托邦》求生存

台灣精品快閃炫風　結合科技與文藝襲捲吉隆坡誠品生活

韋禮安拼了！　返場小巨蛋開唱...為歌迷竟「直接砍座位」

《全明星》籃球女神打球身影消失　認「身體出狀況」：7月要開刀

00919股利僅佔4％？想買ETF　先弄懂「收益平準金」

培養馬鋼工具人發展　恰總：有優點可以信任

唐吉訶德取消24hrs營業！網解析關鍵：日幣當台幣賣

Jennie巡演「身體不適」緊急下台　雪梨開唱前夕被目擊跟YG員工登山

侯友宜民調被看衰難逃「老三」現況？　他曝：地方盛傳7月「換侯」

Saint Laurent出手設計GP前衛錶　黑得徹底超酷

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

快訊／板橋50嵐換瓦斯氣爆！滿地飲料杯4人送醫

即／板橋中正路氣爆！3人受傷送醫

丈夫伴屍2週：等妻自己爬起

即／輔英科大「2女大生」墜樓！1宣告不治　1搶救中

即／台北中山北路3車車禍　車流嚴重回堵

即／國2生和爸吵架出意外　女兒牆吹風墜樓命危

酒醉女大生D乳露出遭學弟偷拍　他賣同學1張4千

國3北75.9K事故　乘客命危駕駛輕傷

氣爆瞬間畫面！50嵐飲料杯全炸飛…4人受傷送醫

快訊／寶成集團「副總級主管」爆性騷

輔英科大2女學生墜樓雙亡　校方回應了

高市議員黃明太涉炒股　200萬交保

涉貪緝毒英雄正面曝　放水讓受刑人嘿咻妻子+小三

即／寶成副總爆性騷！律師出面駁：遭離職同事惡整

更多熱門

相關新聞

即／前嘉市議長涉貪200萬　助理家搜出300萬現金

即／前嘉市議長涉貪200萬　助理家搜出300萬現金

前嘉義市議長莊豐安涉嫌在任內詐領、浮報助理費超過200萬，今(5)日檢調持搜索票前往莊住家等3處調查，同步傳喚莊與4名助理到案，並在其中1人家中搜出300萬現金，目前已傳喚5人到案說明。

民宿員工詐領助理費！副議長認罪

民宿員工詐領助理費！副議長認罪

北斗鎮長李玄在入獄服刑　北斗鄉親到場力挺

北斗鎮長李玄在入獄服刑　北斗鄉親到場力挺

前台西鄉長收賄560萬判12年　夫判更重

前台西鄉長收賄560萬判12年　夫判更重

台南前經發局長陳凱凌涉嫌貪汙　3名監察委員申請自動調查

台南前經發局長陳凱凌涉嫌貪汙　3名監察委員申請自動調查

關鍵字：

貪汙國軍總醫院三軍總醫院基隆分院郭俊麟

讀者迴響

熱門新聞

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

獨／《終極三國》3女星都受害！　被許傑輝咬下唇、表演賞巴掌「不准告訴公司」

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

快訊／板橋50嵐換瓦斯氣爆！滿地飲料杯4人送醫

許傑輝小18歲系花嫩妻曝光！

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

身分證對中「任5碼」玩樂園只要5元

即／板橋中正路氣爆！3人受傷送醫

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

許傑輝《下課花路米》性騷2員工！　公視證實曾下通牒：再犯就走人

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

許傑輝受害者突求情「不要封殺他」

太渣！她婚前才知未婚夫真相　崩潰分手

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面